Víctor Freijo, del Club Campomar, primero en la gran final del Circuito nacional en Madrid

Los locales tuvieron un destacado papel en el Centro Nacional de golf Cedida

La Gran Final del Circuito Nacional de quinta categoría contó con un gran protagonismo local. En esta cita dirimida en Madrid, Víctor Freijo, del Campomar, ocupó la primera posición, con su compañero de club Borja López, en el séptimo lugar “scratch”, compartiendo ambos el segundo lugar con Galicia. Una prueba a la que los locales acudieron tras lograr su pase en la final gallega.