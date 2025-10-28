Pablo Beceiro, del Rebunkan Ferrol, roza el bronce en su estreno

Pablo Beceiro y Ramón Vázquez, del club ferrolano Cedida

El pabellón Paco Paz de Ourense fue sede de la sexta jornada la Liga Nacional de kárate. Una competición dirigida en esta ocasión a deportistas desde la categoría benjamín hasta la juvenil y en la que si bien la joven delegación comarcal no pudo estar esta vez en el cajón, sí que llevó a cabo una buena actuación en el tatami.

Muy cerca del que sería su primer podio en esta competición se quedó el alevín del Renbukan Pablo Beceiro. El deportista ferrolano participó en un cuadro de +34 kilos en el que llegó al combate por el bronce. Una pelea en la que cedió ante su rival, más por errores propios de debutante que por diferencia de nivel, después de haber comenzado con un gran 6-0 en el marcador la competición ourensana. Su compañero Ramón Vázquez formó en el grupo -40 kilos infantil, en el que tras perder en la primera ronda se quedó sin opción de repesca.

Una prueba en la que asimismo entraron en liza competidores de la Escuela Superior de Kárate de Narón –ESKN– y del AM Fene. De estas entidades, la juvenil Alejandra Couce se impuso en dos combates, entrando en una repesca tras la que finalizó séptima clasificada. La karateka fenesa Sara Torrecilla, por su parte, formando en -42 kilos, tendrá otra oportunidad en la siguiente cita, tras despedirse de manera prematura en su primera pelea.