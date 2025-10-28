Manu Rouco y Adrián Pernas calientan motores para el Nacional con dos victorias

Un momento de la competición autonómica Cedida

Ninguno de los casi medio centenar de pilotos se quiso perder una séptima edición del Rally Rías Altas Concello de Narón que tuvo lugar en Freixeiro, a cargo del Scalextric Club Ferrolterra. Y es que en liza estaba, entre otros destacados, el ourensano Iker Suárez, poco dado a tomar parte en citas autonómicas.

En esta quinta cita del Campeonato Gallego, este deportista de dieciséis años se impuso en el grupo RS1 sin problemas, con Jandro Campo y Marcos López acompañándolo en el podio. Mientras, como estrellas locales brillaron el naronés Manu Rouco, en RS3, que tuvo que remontar para ganar, volando en los últimos siete tramos. Mateo López y Luis Moreira finalizaron en la segunda y tercera plaza.

Un triunfo que también logró su compañero de club Adrián Pernas, en infantil. El actual bicampeón gallego y líder de la actual temporada, no tuvo rival. Su compañero David Barragán aprovechó su mejor empuje en la recta final para firmar la plata, adelantando al también naronés Álvaro Herreros. El vigués Roberto Abella –RGT–, el compostelano Álex Gago –RS2– completaron los podios de este Autonómico

Una jornada que comenzó con la Copa Scaleauto y SRC, con triunfo, precisamente de Gago y el luso Ricardo Carvalho. Este fin de semana continúa la actividad para Adrián Pernas y Manu Rouco, que hace un año lograron una plata y un bronce, con su presencia en el Nacional de Igualada.