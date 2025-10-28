El 'supersábado' deportivo en Ferrol aúna fuerzas entre el Baxi y el Racing

Racinguistas en el Baxi en otra jornada de doblete el pasado año Jorge Meis

Ferrol y comarca se preparan para vivir un 'supersábado' histórico. Los grandes equipos de la zona (Racing, Baxi, O Parrulo, Valdetires, Somozas e Intasa San Sadurniño) jugarán en una misma jornada irrepetible, con la mayoría de ellos disputando su encuentro en casa.

Los encargados de abrir este día tan especial serán los jugadores de O Parrulo midiéndose a ElPozoMurcia (13.00 horas). Los de Gerard Casas buscan seguir con su condición de matagigantes tras derrotar al tricampeón europeo Palma Futsal, superando al líder de Primera División.

A continuación, sobre las 17.00 horas la emoción se traslada a dos puntos fuera de la ciudad naval. Uno de ellos es el estadio Alcalde Manuel Candocia, donde un Somozas enrachado recibirá al Noia. El otro foco de atención será en Marín, localidad hasta la que se desplazará el Valdetires para seguir con su progresión en la clasificación.

Apenas media hora más tarde y muy cerquita de Marín, la acción se traslada a Vigo, ya que el Intasa quiere dar continuidad a su buen inicio de campeonato visitando a un CV Vigo que es el líder de la Superliga Masculina 2.

Tenerife y Estepona

Y de líder a líder y tiro porque me toca. Y es que el Racing de Ferrol recibirá al potente Tenerife (18.30 horas), que comanda la Primera Federación, en un duelo en el que los de Pablo López quieren olvidar su tropiezo en el derbi ante el Celta Fortuna.

Por último, el Baxi pondrá el broche a este 'supersábado' deportivo con la visita del recién ascendido Estepona. Para este duelo, el Uni espera contar no sólo con sus aficionados de siempre, sino también con los del Racing. Por ello, sacó una promoción especial para que los abonados del conjunto verde puedan retirar sus entradas por un precio de ocho euros. Para ello, deberán adquirirla a través de las peñas El Palo del Gallinero, D'Tapas y Morandeira.

Sin duda, será una jornada muy especial en la que todos los equipos de la ciudad naval y sus alrededores se hermanarán para conseguir los mejores resultados posibles.