De podio a podio para Ferrolterra

El inicio de campaña gallega y nacional para los judokas locales sigue dando buenas noticias. Y así se confirmó también en la Supercopa de España cadete, la Copa de España A infantil y el torneo júnior asturiano disputado en Avilés. Una competición de la que la delegación de la AD Ferrolterra regresó a casa con la maleta llena de medallas, buenas actuaciones y mejores sensaciones.

El oro fue, de nuevo, para una Alba Bollo que cierra este mes de octubre con otro triunfo. Si la local comenzaba ganando en el trofeo nacional de Cantabria, esta le ponía el lazo en esta localidad asturiana. En su grupo de -48, Bollo fue dejando rivales de Aragón, Canarias y Madrid, para llegar a una final en la que la esperaba la ibicenca María García. Una igualada pelea que la de la AD Ferrolterra trabajó para ganar.

No pudo hacerlo en esta ocasión su compañera Alejandra Álvarez, en el que es su primer año en infantil. La naronesa alcanzó también el último combate en +63 kilos, una final en la que cayó ante la canaria Valeria Lajo. Casualmente ambos reeditaron su enfrentamiento de hace unas semanas en Cantabria, en donde Álvarez fue bronce en su estreno en la categoría.

Y si Bollo y Álvarez subieron al cajón en infantil, el también debutante en su grupo de edad, en esta ocasión cadete, Hugo López, no se quiso quedar atrás. El naronés asimismo repitió cajón al igual que lo había hecho en Santander, donde fue plata, para ahora colgarse el bronce en -50 kilos. Tras ceder en cuartos de final, el local ganó en la repesca al también gallego Mateo Cerrillo, al asturiano Enrique Pradel y en la pelea por el tercer lugar al riojano Imanol Blasco.

Unas excelentes actuaciones que se completaron con las quintas posiciones del también cadete Lolo Picos, en -90 kilos, y el júnior Bruno Carrodeguas, ambos en este lugar de la tabla clasificatoria de sus respectivas competiciones, para poner el broche a un gran mes de octubre.