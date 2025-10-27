Los maestros Inés Prado y Diego Guerra, estrellas en el Torneo Sub 2400

Prado, con el trofeo que la acredita como ganadora Cedida

Tableros y piezas volvieron a llenar un fin de semana más el local del Grupo Bazán en Ferrol y lo hicieron con motivo de la disputa de la vigésimo sexta edición del Torneo Sub 2400. Una cita organizada por el Círculo Ferrolán en la que, si bien lo apretado del calendario hizo que la lista de inscritos no fuese de las más numerosas, sí que tuvo una gran calidad por sus nombres.

En esta lista estaban la WFM Inés Prado Acebo y el IM Diego Guerra que cumplieron los pronósticos y ocuparon la primera y segunda posición, respectivamente, de esta competición. Una iguladísima pelea por el triunfo que cayó para la ferrolana por un mejor desempate, terminando su enfrentamiento en la tercera ronda en tablas, y en la final con 4,5 puntos cada uno.

La prueba de la ciudad naval premió también a los mejores sub 18 y sub 16, que en esta ocasión fueron los del CFX Pablo Garrido y Martín Arzúa, con el primer cediendo sólo ante los dos primeros y con opciones de algo más. Una tabla de ganadores que completaron las hermanas Enma y Zaira Campelo, del Xadrez Oroso, siendo las más destacadas en los cuadros de edad sub 14 y sub 12, respectivamente. El calendario de actividades locales continuará la próxima semana, asimismo con el Grupo Bazán como sede, en una nueva edición de esta competición local.