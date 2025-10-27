La nedense Ale de Paz, convocada con España para el Mundial

Ale de Paz, en imagen de archivo, durante el acto en el que el Concello de Neda le puso su nombre al Pabellón Municipal Jorge Meis

Continúan las buenas noticias para el fútbol sala ferrolano. Después de la convocatoria con la selección española masculina del jugador de O Parrulo Ferrol David Novoa, ahora llega una mucho más especial. Y es que la nedense Ale de Paz ha sido convocada para el Mundial que disputará España del 21 de noviembre al 7 de diciembre en Filipinas.

La jugadora local, que actualmente milita en el Poio, conoció está noticia después de que la Federación Española publicase un vídeo en el que la seleccionadora Claudia Pons nombró a las 16 citadas para esta cita. De igual manera, De Paz no es la única gallega que acudirá a Filipinas, sino que estará acompañada por la coruñesa Marta Pérez-Pardo 'Martita' y las ourensanas Antía Pérez y Vane Sotelo. Asimismo, el vigués Adri Paz, preparador físico, también formará parte del combinado nacional.

Junto a las cuatro representantes gallegas, fueron seleccionadas Elena González, Cristina García, Ariadna Pérez-Castilla, Laura Córdoba, María Teresa Mateo 'Mayte', Noelia Montoro, Patricia González 'Peque', Irene Samper, María Sanz, Laura Sánchez, Irene Córdoba y Daniela Domingos 'Dany'. Con todo, una vez en Manila, Pons deberá hacer dos descartes con respecto a esta lista inicial.

La concentración para preparar el Mundial comenzará el 2 de noviembre en Las Rozas, donde la selección trabajará hasta el viaje a Filipinas, previsto para el 15. En ese período, jugarán dos amistosos frente a Marruecos los días 11 y 12 de noviembre.