El sorprendente y amargo adelantamiento a Iván Puentes que lo privó de ganar en Santiago

Puentes, en el podio de la cita compostelana

Fue una auténtica lucha de titanes la que el fenés Iván Puentes –Atletismo Narón– protagonizó en la Carreira Pedestre de Santiago. Una batalla en la que el triatleta local tenía todas las de ganar, enfilando en solitario la recta final por la zona vieja de Compostela.

Si bien, y en un inesperado giro final, el local se quedó con la miel en los labios, viendo cómo el andaluz David de la Fuente –Pinarium– lo adelantaba en los últimos metros, cuando Puentes casi celebraba la victoria. Un duro golpe para el local que se tuvo que conformar con ese trabajado segundo lugar en esta cita que reunió a más de 2.000 corredores.

La actuación local en esta inmensa prueba tuvo también otros protagonistas, con el “top 10” de su compañero Pedro Liste, noveno en la general y ganador sub 23 en el exigente trazado santiagués. Una prueba reina en la que los también deportistas de la entidad Fernando Lorenzo y Rebeca Teijeiro firmaron la quinta posición Máster A y la sexta sub 23, respectivamente.

También en la cita escolar hubo premio naronés con la segunda posición de Pablo Vázquez en sub 18, la quinta de Lois Morón en sub 14 y la novena de Guillermo Ortigueira en sub 16. Un protagonismo que asimismo tuvo el pontés del Olympo Bieito Losada, en su caso en sub 12, con la décima plaza.