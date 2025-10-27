El Natación Ferrol, a la altura de las circunstancias en Lugo

La entidad naronesa fue la mejor en femenino y quinta masculina Daniel Alexandre

Comenzó el baile para los locales con la primera jornada de la Liga Galega de clubes. Una fase previa, cabe recordar, compuesta por tres pruebas y en la que tras el debut de Natación Ferrol, Náutico de Narón y Marina Ferrol hay buenas sensaciones y también margen de mejora.

El conjunto de Caranza, representante local en la máxima categoría autonómica, dio el primer paso hacia otra gran campaña y lo hizo firmando el cuarto lugar en la general de la piscina de Frigsa, en Lugo. El grupo de la ciudad naval se quedó a 32 puntos de la tercera posición del Pabellón Ourense. Un sitio de bronce que sí consiguió sin embargo en la tabla masculina, siendo quintas sus nadadoras en la femenina.

Fueron destacados los triunfos del internacional Sergi Navarro y de su compañero Mario Maneiros, los más rápidos en 200 espalda y 400 libre. Unos lugares de privilegio a los que también llegaron su compañera Lucía Villarnovo, siendo tercera en esta última prueba –seguida por Eva Pardo–, al igual que el relevo 4x100 de Navarro, Tadeo Tabeira, Daniel Seijo y Álvaro Losada.

Equipo del Natación Ferrol Cedida

No pudieron repetir este lugar en el 4x50 estilos el grupo ferrolano –con el cambio de Seijo por Miguel Graña–, siendo cuarto. El propio Seijo peleó hasta las últimas brazadas por subir un lugar en unas pruebas de 100 braza y 50 libre en las que asimismo fue cuarto. Una posición en la que también sumaron unos valiosos puntos Villarnovo –200 espalda– y Navarro –200 estilos–.

Le esperan unas jornadas muy disputadas al Natación Ferrol en las que “lucharemos por meternos en el grupo por el título”, como apunta su técnico Jorge Jiménez, esperando estar en mejor estado de forma en enero, en Pontevedra. Y ese sitio entre los tres primeros que había venido ocupando el grupo ferrolano está este año más caro que antes y así se pudo ver en Lugo, con varias marcas próximas a récords gallegos, tanto en individual como en relevos, como señala el preparador.

Con el Portamiñá dominando una campaña más, son el Galaico y el Pabellón los que más se han reforzado, de cara a conservar la categoría nacional el primero y el segundo con nombres llegados del Monforte. Unas circunstancias que, sin duda, servirán de acicate para una escuadra ferrolana que quiere seguir manteniendo el nombre de la ciudad naval entre los mejores de la comunidad.

Segunda División

Y mientras que el Natación Ferrol comenzó este camino fuera, Náutico de Narón y Marina Ferrol lo hicieron en casa, con esta última entidad como anfitriona en la lámina de agua de Caranza. Una prueba en la que el club naronés se alzó a la primera plaza femenina, indispensable para su segunda posición en la conjunta, a sólo catorce puntos de su homólogo de Vigo. Por su parte, las anfitrionas ferrolanas fueron terceras, lo que con el cuarto lugar de los chicos –a sólo un punto del bronce–, hicieron que firmasen esta misma plaza en la general de esta primera jornada.

Unas posiciones que tuvieron su base en dobletes como el cosechado por Sabela Carrasco –Narón– y Marina Carrasco –Marina– en 400 libre, oro y plata. La naronesa volvió a imponerse en el hectómetro mariposa, mientras que la ferrolana fue segunda en 200 espalda, con Paula Albes –Narón– ganando la cita. La naronesa sí que fue la más rápida en el doble hectómetro estilos. Unas deportistas de A Gándara que consiguieron también la primera plaza en 4x50 estilos y 4x200 libre, con las del Marina segundas en esta última cita.

También brillaron en la competición masculina naroneses y ferrolanos, especialmente un Teo Sanesteban –Marina– que firmó doblete en 400 libre y 200 estilos. Una colección de triunfos que completó el internacional Nicolás Astigarrabia en el hectómetros braza. Una gran actuación a la que se unió el naronés Daniel Meizoso, ganando en 200 espalda y con la plata en estilos.