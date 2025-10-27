El BBCA femenino estrena su casillero frente al Arxil

El BBCA femenino pudo dedicarle la victoria a su afición, que llenó el Pabellón Javier Gómez Noya Daniel Alexandre

Tardó en llegar, pero al fin lo hizo. El BBCA femenino estrenó su casillero de victorias en la Primera Nacional, después de superar en el derbi gallego al Arxil Mafari Café (68-56). Además, la alegría para el club ferrolano fue doble porque previamente el conjunto masculino había superado, tras un encuentro trepidante, al Ópticas Cambre (71-65). En cambio, el Basket School volvió a caer en su visita al USC Obradoiro (87-55). Por último, el Baxi Ferrol Hotel Almirante se impuso al Celtas Galicia Playa (77-55).

Esta nueva jornada para las escuadras locales no pudo comenzar de mejor manera. Los dos Costa Ártabra tenían sendos compromisos en casa, en un Pabellón Javier Gómez Noya lleno hasta la bandera para animar a sus equipos hasta el final. Primero comenzaron los chicos, que se medían a un potente rival, el Cambre. Tras un primer cuarto muy igualado, los visitantes se hicieron con el control aprovechando su mayor acierto para marcharse al descanso mandando. Pero, después del paso por vestuarios, los locales mejoraron sus prestaciones y remontaron antes de entrar en un último acto frenético en el que el temple de los de Carlos Cotovad prevaleció.

Casi sin tiempo para que la afición descansase, tuvo lugar el choque entre el equipo femenino y el Arxil. Las de Carlos Vázquez, deseosas de conseguir su primer triunfo, salieron a por todas. Trataron de imprimir un ritmo muy alto de juego, con posesiones cortas y muchos contraataques. Eso les llevó a conseguir grandes ventajas. Sin embargo, el equipo ferrolano se empezó a cargar de faltas, especialmente sus bases Carla y Noa, por lo que su rival fue recortando diferencias poco a poco. Por suerte, apoyado en su afición, el BBCA logró mantener la compostura y anotarse el triunfo. “La verdad es que necesitábamos la victoria. Llevábamos tres derrotas duras y necesitábamos una victoria contra un equipo de nuestra liga”, reconoció el técnico.

Con todo, este día no se pudo completar con un pleno de victorias, ya que el Basket School cayó en la casa del USC Obradoiro, uno de los aspirantes a estar en la fase de ascenso. Los de Suso Varela sabían de la dificultad del reto que tenían no sólo por la entidad de su oponente, sino por su calidad y poderío físico.

No obstante, otro mal inicio de partido provocó que tuviesen que ir a remolque en lo que restaba. Ellos no bajaron los brazos y siguieron luchando, hasta el punto de que durante dos cuartos estuvieron muy parejos, pero no bastó para llevarse la victoria. A pesar del resultado, “no me voy disgustado porque pienso que es el encuentro más completo que jugamos. Además, hay cosas positivas como el gran desempeño de Agus, que nos puede dar mucho este año”, reconoció el técnico.

Por suerte, el Baxi Ferrol venció en su choque ante el Celtas Galicia Playa, gracias al gran partido que realizaron Irene Somorrostro (18 puntos), Elena Baldonedo (15) y Daniela Fuentes (14), ya que no dieron opción a su rival.