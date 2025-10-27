Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Un balance negativo para el Rugby Ferrol y el Fendetestas

Ambas escuadras no pudieron conseguir la victoria en la cuarta jornada

Redacción
27/10/2025 21:15
El Rugby Ferrol volvió a jugar como local en Acea de Ama
Cedida

La cuarta jornada de la Liga Gallega volvió a salir cruz para el Rugby Ferrol y el Fendetestas. El club de la ciudad naval no pudo pasar del empate frente al Muralla (26-26), mientras que el cuadro pontés cayeron ante el Pontevedra (57-17).

Precisamente, fueron los de la villa los que inauguraron el día, desplazándose hasta la localidad del Río Lérez para afrontar un nuevo choque en el que esta vez pudo contar con todos sus efectivos. Las cosas no pudieron empezar mejor, ya que se adelantaron en el marcador, pero una indisciplina les dejó con un jugador menos y eso lo aprovechó su rival para remontar el partido. 

A continuación, fue el turno del Rugby Ferrol, que volvió a jugar como local en Acea de Ama. Sin embargo, no pudo conseguir la victoria tras un encuentro muy igualado en el que ambos equipos aprovecharon al máximo sus ocasiones. 

