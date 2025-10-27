Arco Narón y Ferrol inician con buenas sensaciones la liga

Paula Pérez y Adriana Rodríguez, durante la competición ourensana Cedida

Primera jornada de la Liga Gallega en sala y primeros podios para la delegación local. Un grupo de la comarca que en esta ocasión estuvo compuesto por Arco Narón y Arco Ferrol, en liza en la línea de tiro de A Rúa, en Ourense, en una cita organizada por el Club Arqueiros do Sil y la Federación Galega de la disciplina.

Una prueba en la que compitieron tanto mayores como pequeños y en la que la actuación de los locales en ambos cuadro fue muy destacada. Así, en las tiradas para deportistas sénior, la naronesa María Cristina Barreiro López consiguió auparse hasta la segunda posición en recurvo, sólo superada por María Castelo, de la Escola Lucense. Unas plazas de privilegio en las que también estuvo su compañero de club Elías Montenegro Dopico, que peleó hasta el final por la primera posición.

Un lugar que ocupaba tras la primera tanda de flechas, para ser finalmente tercero tras completar la competición ourensana con 533 puntos. Y si los sénior brillaron en el pabellón de A Rúa, también lo hicieron los que vienen detrás.

Hubo doblete naronés en sub 18 femenino, con el triunfo de Lúa Teijeiro y la segunda posición de Lía Lage. Un dominio de los del Arco Narón que también quedó patente en la competición sub 15, con sus compañeras Paula Pérez Díaz y Adriana Rodríguez Soto, en su caso plata y bronce en esta tirada de debut.

Mateo Bollaín, del Arco Ferrol, fue el mejor en alevín Cedida

En esta nómina de protagonistas destacó también la del más benjamín de la delegación local. Un Mateo Bollaín Ponce –Arco Ferrol– de diez años que, mejorando su marca personal, consiguió el triunfo en el cuadro alevín, sumando 553 puntos. Un excelente debut de los locales que espera tener continuidad en el calendario de esta competición autonómica.