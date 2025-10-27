Alejandro Medín finaliza tercero en Cataluña

Alejandro Medin, a la derecha, en el podio del RallyRACC Catalunya-Costa Daurada RFEDA

Alejandro Medín continúa demostrando su evolución en la Copa Hyundai i20 N. El piloto ferrolano se desplazó hasta tierras catalanas para competir en el RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, la penúltima prueba del certamen, en la que finalizó en una meritoria tercera posición.

Debido a que esta copa sólo es de asfalto y esta prueba mixta –también se corrió en tierra–, Medín, que a esta cita acudió con Rocío Malpica de copiloto, tuvo que esperar hasta el sábado para poder demostrar sus habilidades. Con todo, en su primera toma de contacto la cosa no fue bien, ya que marcó el quinto mejor tiempo.

Sin embargo, eso no desanimó al joven ferrolano, que poco a poco fue aumentado su ritmo hasta escalar puestos en la tabla clasificatoria. Después de dos especiales increíbles, Alejandro logró subirse al podio como tercero.