Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Dos tiradores olímpicos y una oportunidad única

El Club Sílex de As Pontes celebra una jornada de puertas abiertas para acercarse al tiro con arco

Redacción
24/10/2025 05:45
Los ponteses, con la selección española en Turquía
Los ponteses, con la selección española en Turquía
Cedida

En pocas, muy pocas ocasiones aprender o acercarse a un disciplina puede darse de la mano de dos olímpicos. Y esto precisamente sucederá en la jornada del sábado de la mano del Club Sílex de As Pontes. 

La vida sin Juegos del tirador pontés Miguel Alvariño

Más información

Será en el campo de tiro de As Veigas en el que se celebre una muy especial jornada de puertas abiertas, con la presencia del multimedallista internacional Miguel Alvariño García y el también olímpico Daniel Castro Barcala. 

Dos profesores de matrícula con los que disfrutar de esta gran disciplina que tantas alegrías ha dado a la comarca. Una actividad que tendrá lugar de 11.00 a 13.00 y de 16.30 a 18.30 horas. Más información en los números de teléfono 600 589 287 y 661 408 973.

Te puede interesar

La cantera naronesa tendrá una numerosa presencia en Ourense

Arcos a punto para el estreno liguero
Redacción
Imagen de una de las tripulaciones pontesas

Folixa pontés y KDM Cabanas forman en el Nautical Festival
Redacción
Imagen de la cita europea disputada en el local del Scalextric Ferrolterra

La penúltima cita gallega se dirime en Freixeiro
Redacción
Julieta y Lucía, su madre, en su barrio de Esteiro

El océano de Julieta celebra su primera sesión vermú solidaria en Esmelle para recaudar fondos
Redacción