Dos tiradores olímpicos y una oportunidad única

En pocas, muy pocas ocasiones aprender o acercarse a un disciplina puede darse de la mano de dos olímpicos. Y esto precisamente sucederá en la jornada del sábado de la mano del Club Sílex de As Pontes.

Será en el campo de tiro de As Veigas en el que se celebre una muy especial jornada de puertas abiertas, con la presencia del multimedallista internacional Miguel Alvariño García y el también olímpico Daniel Castro Barcala.

Dos profesores de matrícula con los que disfrutar de esta gran disciplina que tantas alegrías ha dado a la comarca. Una actividad que tendrá lugar de 11.00 a 13.00 y de 16.30 a 18.30 horas. Más información en los números de teléfono 600 589 287 y 661 408 973.