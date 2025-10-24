Arcos a punto para el estreno liguero

La cantera naronesa tendrá una numerosa presencia en Ourense Daniel Alexandre

Con arcos y flechas preparados, los tiradores locales están ya listos para el inicio de una nueva campaña de tiro con arco. Un calendario en sala que comenzará este fin de semana en A Rúa, en Ourense, y en el que se colocarán en la línea de tiro un nutrido número de participantes de la comarca. Arco Narón y Arco Ferrol serán los encargados en esta primera competición de pelear por las primeras posiciones, en una cita dirigida tanto las categorías de base, como a absolutos y veteranos, dentro de las modalidades de arco compuesto, recurvo, desnudo, tradicional y long bow.

La representación local se centrará en el grupo de recurvo, con tiradores de estas entidades tanto en las citas para los más pequeños como para más experimentados. El club naronés, que cuenta desde hace unas semanas con una nueva instalación al aire libre bautizada con el nombre de su olímpica Iria Grandal, formará con diez de sus deportistas.

Iria Grandal García, arquera olímpica en Londres 2012: “Nunca he vivido algo así, que vaya a perdurar tanto en el tiempo” Más información

La alevín Alba Oca, las infantiles Paula Pérez y Adriana Rodríguez, así como las cadetes Lúa Teijeiro, Lorena Quintela, Lía Lage y Raquel Lorenzo demostrarán su nivel y progresión, completando esta numerosa delegación naronesa los sénior Cristina Barreiro y Elías Montenegro.

En la línea de tiro estará asimismo el cantero de club de la ciudad naval Mateo Bollaín, en el cuadro alevín, con la sénior Ana María Fernández y el veterano Eduardo Ponce ,en el cuadro de +50, poniendo el lazo a la lista comarcal de deportistas en esta primera competición autonómica “indoor”. Una prueba que tendrá lugar tanto en la jornada de mañana sábado como en la del domingo.

La cita ouresana abre un calendario gallego que tendrá continuidad a principios de noviembre, los días 1 y 2, tomando el relevo de Arqueiros do Sil el Club Boa Vila, con la segunda jornada a dirimirse en Meis. Un recinto que también será sede de la tercera prueba a mediados de este mismo mes. El Trofeo Federación cerrará noviembre en O Barco y a mediados de diciembre se completará este calendario con el Campeonato Gallego en Corme.