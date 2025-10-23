Primeros largos en una vibrante Liga de Clubes

Ultima de las citas previas disputadas la pasada campaña Jorge Meis

El primer peldaño para el título, ascenso o permanencia lo ponen este fin de semana las entidades locales con sus primeras brazadas en la Liga Galega de clubes. La competición reina de la natación autonómica en formato regular vuelve a contar con el Natación Ferrol, Náutico de Narón y Marina Ferrol como cabezas de cartel comarcal que, en este debut, comprobarán su estado de forma para rendir a su mejor nivel en la primera fase de la competición.

La primera de las tres citas que clasifican para la ronda final de cada una de las categorías se disputan este fin de semana en Lugo, A Coruña, Ferrol y Redondela. Un año más es el Natación Ferrol el que ejerce de punta de lanza de la representación comarcal en esta competición, defendiendo a la perfección su posición en División de Honor y peleando por seguir entre los tres primeros, de cara a optar al título. Los de Caranza se desplaza a la piscina lucense de Frigsa, con organización del vigente campeón, el Portamiñá.

Una primera cita, como señalan desde la entidad, llena de incertidumbre, tras sólo un mes y medio de entrenamientos. Para este estreno podrán contar con todo su equipo masculino al completo, mientras que en el femenino no estará por motivos de salud la medallista mundial master Blanca Hermida. Si bien “suben” a esta primera formación varias nadadoras infantiles, que reforzarán al grupo ferrolano en su camino, de nuevo, a las primeras plazas.

Por su parte, Náutico y Marina nadan en casa,,en una piscina de Caranza sede de esta jornada de Segunda División el sábado desde las 17.00 horas.

Náutico de Vigo, Monforte, Panas y Mos son los adversarios de los clubes locales. Un grupo naronés que el pasado año estuvo en la pelea por el ascenso y uno ferrolano que logró de manera holgada su salvación.