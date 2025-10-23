La penúltima cita gallega se dirime en Freixeiro

Imagen de la cita europea disputada en el local del Scalextric Ferrolterra Cedida

La quinta y penúltima cita del Campeonato Gallego a escala 1/32 se celebra mañana en el local del Scalextric Club Ferrolterra, en Freixeiro, con los mejores pilotos en liza en los diez tramos cronometrados de esta competición.

Tras los correspondientes verificaciones y entrenamientos, a partir de las 15.30 horas comenzará esta cita a la que llega un ausente Marce Prieto como líder, si bien esta falta la intentará aprovechar su compañero de O Porriño Jandro Campo, segundo. Álex Gago e Iker Suárez pelearán también por el triunfo en este VII Rally Rías Altas Concello de Narón. Los locales Adrián Pernas o Manu Rouco irán calentando motores para el Estatal.