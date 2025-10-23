Folixa pontés y KDM Cabanas forman en el Nautical Festival

Imagen de una de las tripulaciones pontesas Cedida

El Nautical Festival de A Coruña acoge mañana sábado una esperada regata de barco dragón que, a partir de las 10.00 horas, llenará de color las aguas herculinas.

Una cita en la que formarán las tripulaciones del KDM Cabanas y del Náutico Folixa de As Pontes que, junto con otras ocho entidades, secundarán esta prueba de DB12 sobre 200 metros.

Con las categorías de veteranos, Open, sénior y supervivientes de cáncer de mama –BCS–, el programa de esta prueba se extenderán hasta las 14.20 horas, momento en el que, precisamente tomarán la salida estas embarcaciones en una competición enmarcada dentro de este festival náutico.