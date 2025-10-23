Esteiro, de nuevo casa de la Xuntanza Minibasquet

Un momento de la presentación del evento Cedida

Un año después, la Federación Galega de baloncesto –Fegaba– elige a Ferrol como sede de su Xuntanza Minibasquet, con las pistas del pabellón municipal de Esteiro y el CEIP de este mismo barrio como sede.

Una iniciativa que, al igual que hace doce meses, reunirá a jugadoras y jugadores nacidos en 2014 y 2015 en los diferentes combinados de las siete delegaciones del ente federativo –Ferrol, A Coruña, Lugo, Santiago, Vigo, Ourense y Arousa–.

A estas se unen dos combinados gallegos con la denominación Galicia 2015, esperándose la presencia de unos 250 deportistas en estos dieciséis equipos. Así lo hicieron saber en la mañana de ayer el edil de Deportes, Ricardo Aldrey y el representante de la Fegaba, José Cobelo, en la presentación de esta gran cita de base, que funciona como plataforma de seguimiento y evaluación de estos jugadores.

Cada una de estas escuadras jugará un total de tres enfrentamientos, para que esta cita, como señala Aldrey “sexa competitiva e apetecible para os participantes”. Asimismo destacó la apuesta por el organismo gallego de volver a traer esta actividad a Ferrol. Cobelo quiso agradecer al concello su colaboración e invitar al público a descubrir este evento.