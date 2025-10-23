Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Esteiro, de nuevo casa de la Xuntanza Minibasquet

La iniciativa se celebrará el próximo sábado 1 de noviembre

Redacción
23/10/2025 22:15
Un momento de la presentación del evento
Un momento de la presentación del evento
Cedida

Un año después, la Federación Galega de baloncesto –Fegaba– elige a Ferrol como sede de su Xuntanza Minibasquet, con las pistas del pabellón municipal de Esteiro y el CEIP de este mismo barrio como sede. 

Una iniciativa que, al igual que hace doce meses, reunirá a jugadoras y jugadores nacidos en 2014 y 2015 en los diferentes combinados de las siete delegaciones del ente federativo –Ferrol, A Coruña, Lugo, Santiago, Vigo, Ourense y Arousa–.

A estas se unen dos combinados gallegos con la denominación Galicia 2015, esperándose la presencia de unos 250 deportistas en estos dieciséis equipos. Así lo hicieron saber en la mañana de ayer el edil de Deportes, Ricardo Aldrey y el representante de la Fegaba, José Cobelo, en la presentación de esta gran cita de base, que funciona como plataforma de seguimiento y evaluación de estos jugadores.

Cada una de estas escuadras jugará un total de tres enfrentamientos, para que esta cita, como señala Aldrey “sexa competitiva e apetecible para os participantes”. Asimismo destacó la apuesta por el organismo gallego de volver a traer esta actividad a Ferrol. Cobelo quiso agradecer al concello su colaboración e invitar al público a descubrir este evento.

Te puede interesar

Julieta y Lucía, su madre, en su barrio de Esteiro

El océano de Julieta celebra su primera sesión vermú solidaria en Esmelle para recaudar fondos
Redacción
Una de las limpiezas que se llevaron a cabo en la jornada de Adega

El voluntariado de Adega retira casi 800 kilos de basura de las playas, entre ellas dos de Fene
Redacción
Los aficionados del Racing están respondiendo a gran nivel

Últimos detalles del desembarco del Racing de Ferrol
Juan Quijano
Imagen de archivo de una edición anterior del paseo por los jardines históricos

Últimas plazas para la ruta por los jardines históricos de Ferrol
Redacción