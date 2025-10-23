Mi cuenta

+Deportes

Doblete con estreno naronés y segunda diana eumesa

Las malas condiciones meteorológicas obligan a aplazar de nuevo el Balonmán na rúa

Redacción
23/10/2025 21:45
Los naroneses abrieron su cuenta de victorias ante el Meaño
Los naroneses abrieron su cuenta de victorias ante el Meaño
Juan Rey-Cabarcos

A la tercera llegó el triunfo de un Ojo de Nómada Balonmán Narón que ya en las dos jornadas previas había puesto las bases para esta primera victoria. Los de Basoa se impusieron en casa al Meaño (28-21), en un partido que los amarillos controlaron en un gran partido que, además, terminó sin lesionados y con Marcos Pombal, con seis dianas, como máximo anotador. Dos puntos que se unen al del empate firmado en la primera jornada ante el Pontedeume. 

Un conjunto eumés que encadenó su segundo triunfo consecutivo al ganar a un Sanxenxo invicto (25-26) en un emocionante encuentro que deja a los de Pontedeume en la segunda posición, a sólo un punto del líder Arteixo.

Balonmán na rúa

Tras un primer aplazamiento por causas meteorológicas, la Copa 5x5 Balonmán na Rúa Deputación da Coruña sufre su segunda pausa, a la espera de una nueva fecha, en principio a finales de noviembre. Un tiempo extra para que los equipos benjamines y alevines se inscriban en esta cita.

Bases del evento

