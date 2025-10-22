Pleno de victorias para el Marina Ferrol en su estreno liguero en Caranza

La entidad cuenta en esta campaña con una nueva formación femenina Emilio Cortizas

Gorros, bañador y pelota. El Marina Ferrol se enfundó una campaña más su equipación y lo hizo con sus formaciones infantil, juvenil, absoluta masculina y la femenina entrando en el agua para empezar con el pie derecho este nuevo ejercicio en casa.

Un debut que se convirtió en una auténtica fiesta del waterpolo en Caranza y en la que cada una de estas escuadras puso su granito de arena, doblegando en todos los partidos a sus homólogos del Waterpolo Lugo. Sin duda, los duelos más emocionantes fueron los protagonizados por los equipos femenino y el infantil mixto.

En estos dos encuentros, la victoria cayó para los conjuntos de la ciudad naval en unos peleados choques que se decidieron en los últimos compases de los mismos, con unos marcadores de 11-10 para ellas y de 6-5 para el grupo de base.

Más cómodos fueron los partidos de las otras escuadras locales, ganando en este estreno liguero por 25-5 el conjunto absoluto masculino y 29-1 en el caso del juvenil. Un calendario que continuará este fin de semana, de nuevo con ellas en el agua y también los infantiles, a los que se une el comienzo de los alevines. Y nuevamente el escenario de competición será la lámina de agua del complejo deportivo Javier Gómez Noya, ahora ante el Santiago.