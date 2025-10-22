Gala Fernández, haltera del Gaman: “Risto no impone tanto”

La naronesa viene de volver a colocar a la comarca en el panorama nacional y sumar una medalla con la selección gallega Emilio Cortizas

Su primera participación en un Campeonato de España, ese que hace unas semanas se disputó en Valencia, llegó, por así decirlo, de rebote. Un sin querer, sin embargo, para el que la naronesa Gala Fernández –2012–, del Gaman Crossfit, estaba más que preparada y así lo demostró en la tarima mediterránea.

En un verano en el que ella y su técnico Adrián López aprovecharon el tiempo libre dejado por las otras ocupaciones de la joven deportista –el baile en la academia Fusion Dance de Fene, además de desplazarse a Madrid a entrenar, y la gimnasia artística en el Club Ferrolterra–, las mañanas fueron de ellos, de la halterofilia y de las redes sociales. Un medio a través del cual se le abrió la puerta a Fernández para conseguir su billete a, no sólo su primer Nacional, sino a una prueba que significaba el regreso de la halterofilia comarcal al calendario estatal.

“Se puso en contacto con nosotros la Federación y me preguntó cuántos años tenía Gala”, cuenta López, “pensábamos que no podía competir hasta que tuviese trece, pero como ya los iba a cumplir sí que podía”.

Y así, sin más objetivos que el de seguir mejorando y disfrutando y apoyada en el disciplinado trabajo previo, la naronesa vio que contaba de sobra con unas mínimas que superaba en catorce kilos. “Hicimos un control, nos lo jugamos todo a una carta, porque no había más oportunidades”, señala López. Y no le hicieron falta más.

A partir de ahí un octavo lugar en su primer año sub 15, una medalla y una mejor marca personal con la selección gallega en el Trofeo Internacional Ferenc Szabo y en el horizonte el camino hacia una futura medalla nacional. “En dos años peleamos por el podio. Hace un año competía con la barra vacía y pasamos a 60 kilos. Los tres primeros puestos no van a estar lejos, porque ya no lo están ahora”, sentencia López. Una apuesta para la que habrá que esperar y confiar en el proceso y el resultado.

Lo más difícil

Y es que la disciplina de Fernández, sus cimientos en baile –acudiendo al Mundial de Arizona en 2023– y en la gimnasia artística –un deporte en el que comenzó, en principio “para que en el baile tuviera como esas partes de acrobacia. Y no sabía que me iba a gustar tanto y al final me quedé”, comenta Fernández de un deporte que, por cuestiones de agenda, ahora ha apartado de su calendario– hace de la naronesa toda una joya que López se está encargando de pulir.

Con cara de sorpresa al preguntarle si se imaginaba que esto iba a pasar cuando entró con su padre por primera vez por la puerta de Gaman hace casi tres años, también su respuesta es clara, concisa y sin rodeos, como su trabajo. “Para nada”, señala.

“A mí ya me gustaba mucho hacer deporte –además de baile y gimnasia, entran en liza el surf y el skate– y me fueron apareciendo vídeos y me pareció interesante, decidí venir a probar y me gusto”, cuenta. Todo ello de la mano de su padre, que sólo unos días antes había cruzado la puerta de Gaman. Primero fueron las clases para los más jóvenes –“pero duró un mes, luego ya fue con los mayores”, apunta López–, crossfit y halterofilia.

“Me gustaba venir con mi padre, me gusta el ambiente”, cuenta Gala, señalando que asimismo para que estas disciplinas te enganchen “te tiene que gustar el deporte y tener paciencia. Se tienen que ir acostumbrando. Porque les va a gustar. No tener prisa”. Esta haltera, a la que lo que más le gusta es levantamiento en dos tiempos –”para mí es más fuerza que técnica y me es más fácil levantarlo”–, y que toma el relevo de nombres como el internacional Alberto Díaz Mba –ahora medallista gallego en grappling– llega a la tarima ya con una sólida base en las disciplinas anteriormente nombradas –baile y gimnasia artística– por lo que salir a competir no supone un gran obstáculo en su camino.

Si bien, sí que reconoce que los nervios hacen, alguna que otra vez, acto de presencia. “Este año en Valencia sí que me puse algo nerviosa, en el Nacional. Luego, en el de la selección –en A Coruña– ya no tanto”, relata, en una competición herculina con rivales y campeones de Alemania, Grecia, Serbia, etc.

“Era un ambiente como para ponerte nervioso”, relata su preparador. “Ya me acostumbré”, señala una deportista que, cabe recodar, ya tuvo que ponerse delante de Risto Mejide en su actuación en “Got Talent” con Lil-Kids. ¿Impone tanto el presentador? “No mucho”, apunta entre risas Fernández, señalando que para ella “ahora es más complicada la halterofilia, porque llevo menos tiempo. Pero bueno, el baile también al principio lo era”, unos inicios que en el caso de la naronesa se remontan a hace diez años.

Mejor en crossfit

Gala, y especialmente su técnico, tienen ya un plan de acción para ir dando pasos hacia esa esperada medalla nacional –salpimentada por el medio con un baile que la lleva también a Madrid a entrenar–. “Ahora tengo un objetivo que en tres meses levante ‘X’ pesos... aunque a ella no se lo diga”, confiesa López, “esta todo ya diseñado”.

Y, mientras, además de poner el foco en futuras competiciones de halterofilia, en la hoja de ruta pueden aparecer asimismo citas de crossfit. “Ella es muy buena en halterofilia, pero en crossfit es mejor”, sentencia el técnico que ya busca hueco en el calendario para que Gala pueda acudir a una competición sub 15 en Barcelona y demostrar todo su potencial. Si bien, a esta alumna del CEIP O Feal, le queda la cita más importante de este año, la de ejercer de maestra de ceremonias en la entrega de premios del tercer aniversario de su box, este sábado. Y aquí, sin duda, ya tiene asegurado un trabajado “pase de oro”.