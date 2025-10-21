Sólo el GM Khamrakulov y Uxío Vilariño doblegaron a Miguel Millán y Pablo Garrido

Imagen de los representantes del club local Cedida

Con cerca de medio centenar de participantes, el XXII Torneo Cidade de Lugo de ajedrez dejó a Miguel Millán en el “top 10” de esta competición. Y eso que el canterano del Círculo Ferrolán no pudo disputar la primera ronda al sentarse en la bancada de A Malata para animar al Racing. Millán sólo cedió tablas con un Uxío Vilariño que acabó segundo.

También con cuatro puntos acabó Pablo Garrido, cuyo único traspié se dio con el campeón, el GM Khamrakulov, oro mundial juvenil. Martín Arzúa y Roberto Andrade terminaron con tres puntos.