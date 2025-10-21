Otro podio copero para el canterano naronés Hugo López

López y Picos, con sus técnicos Pitu y Alberto Castro Cedida

La cantera del judo local coge el relevo de los deportistas absolutos que hace unos días levantaban los aplausos en el Campeonato Gallego absoluto disputado en el pabellón de A Xunqueira, en Fene.

Subiendo un peldaño más, la base de la AD Ferrolterra participó en la Supercopa de España cadete que tuvo lugar en Vigo. Una competición estatal en la que Hugo López se volvió a subir al cajón. El joven naronés, que ya había firmado una plata en el trofeo estatal de Santander, acabó, en esta ocasión en el tercer lugar en el que, cabe recordar, es su primer año en la categoría.

Fene celebra el oro de Daniela Sevillano y Alba de Bernardo Más información

López cedió en semifinales, en -50 kilos, ante el luso Rodrigo Hilario, a la postre, campeón de la cita. En el cuadro por el bronce, el de la AD Ferrolterra se impuso al vasco Jokin Hurtado. Una gran actuación y un podio por el que estuvo peleando hasta el final su compañero Lolo Picos, en -90 kilos. Lucía Soto, Iria Martínez, Amelia Tenreiro, Xoel Siso y Marcelo Eibe no alcanzaron estos primeros lugares en una