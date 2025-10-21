Brillantes estrenos aresanos y naroneses en la liga gallega y nacional

Las locales, a la derecha, se estrenaron en competición esta campaña Cedida

Fue un fin de semana de estrenos para el tenis de mesa local, de “viejas” conocidas y de otros un poco menos experimentados. Comenzaron su andadura en Primera Nacional las canteranas del Narón TM Bella Martín, Valeria Piñón, Lía Vila y Celia Sanz, en la concentración de debut dirimida en Meaño. Un estreno en el que las naronesas cerraron su debut en la sexta posición, tras doblegar al Coruña y Rábade, cediendo ante Avilés y Gijón. Una competición que recalará en Narón a mediados de noviembre.

Ares cuenta por primera vez con un conjunto en Segunda Gallega Cedida

El segundo llegó con el conjunto del Concello de Ares, en una Segunda Gallega en la que también están el TDOT y el Celta Ingenieros Narón. Una celebración que se extendió a las citas nacionales masculinas, con el primer triunfo del Tijeritas La Pelu de Sixto en Segunda, ganando al Arteal en el duelo de dobles de Enzo López y Anxo Martín En Primera, el Panadería Santy sin gluten hizo lo propio ante el Boadilla, también en el dobles con Ishaí Piñeiro y Adrián Vidal, para cosechar su segunda victoria. Armacón, en