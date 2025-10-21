Brillantes estrenos aresanos y naroneses en la liga gallega y nacional
Los equipos de tenis de mesa debutaron en Primera Estatal y Segunda Autonómica
Fue un fin de semana de estrenos para el tenis de mesa local, de “viejas” conocidas y de otros un poco menos experimentados. Comenzaron su andadura en Primera Nacional las canteranas del Narón TM Bella Martín, Valeria Piñón, Lía Vila y Celia Sanz, en la concentración de debut dirimida en Meaño. Un estreno en el que las naronesas cerraron su debut en la sexta posición, tras doblegar al Coruña y Rábade, cediendo ante Avilés y Gijón. Una competición que recalará en Narón a mediados de noviembre.
El segundo llegó con el conjunto del Concello de Ares, en una Segunda Gallega en la que también están el TDOT y el Celta Ingenieros Narón. Una celebración que se extendió a las citas nacionales masculinas, con el primer triunfo del Tijeritas La Pelu de Sixto en Segunda, ganando al Arteal en el duelo de dobles de Enzo López y Anxo Martín En Primera, el Panadería Santy sin gluten hizo lo propio ante el Boadilla, también en el dobles con Ishaí Piñeiro y Adrián Vidal, para cosechar su segunda victoria. Armacón, en