Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Brillantes estrenos aresanos y naroneses en la liga gallega y nacional

Los equipos de tenis de mesa debutaron en Primera Estatal y Segunda Autonómica

Redacción
21/10/2025 23:15
Las locales, a la derecha, se estrenaron en competición esta campaña
Las locales, a la derecha, se estrenaron en competición esta campaña
Cedida

Fue un fin de semana de estrenos para el tenis de mesa local, de “viejas” conocidas y de otros un poco menos experimentados. Comenzaron su andadura en Primera Nacional las canteranas del Narón TM Bella Martín, Valeria Piñón, Lía Vila y Celia Sanz, en la concentración de debut dirimida en Meaño. Un estreno en el que las naronesas cerraron su debut en la sexta posición, tras doblegar al Coruña y Rábade, cediendo ante Avilés y Gijón. Una competición que recalará en Narón a mediados de noviembre.

Ares cuenta por primera vez con un conjunto en Segunda Gallega
Ares cuenta por primera vez con un conjunto en Segunda Gallega
Cedida

El segundo llegó con el conjunto del Concello de Ares, en una Segunda Gallega en la que también están el TDOT y el Celta Ingenieros Narón. Una celebración que se extendió a las citas nacionales masculinas, con el primer triunfo del Tijeritas La Pelu de Sixto en Segunda, ganando al Arteal en el duelo de dobles de Enzo López y Anxo Martín En Primera, el Panadería Santy sin gluten hizo lo propio ante el Boadilla, también en el dobles con Ishaí Piñeiro y Adrián Vidal, para cosechar su segunda victoria. Armacón, en

Te puede interesar

López y Picos, con sus técnicos Pitu y Alberto Castro

Otro podio copero para el canterano naronés Hugo López
Redacción
Obras Iglesia de Dolores

Los andamios vuelven a Dolores
Marta Corral
El estado de conservación de ambos viales es muy deficiente

El Concello destinará más de 64.000 euros al aglomerado de otros dos caminos en el rural
J Guzmán
Firma de la compra de las parcelas que albergarán el centro de salud

La AVV de San Xoán denuncia el retraso en la cesión de los terrenos para el centro de salud
J Guzmán