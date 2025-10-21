Adrián Montero, jugador internacional de fútbol playa: “En el Mundial de clubes peleamos con el segundo”

Montero, en uno de los choques disputados en la la liga portuguesa Cedida

Un verano más, Adrián Montero, Monti, decidió complicarse la vida. El ahora jugador del Cebarca –en lo que a fútbol campo se refiere– volvió a enfundarse el traje que más le gusta. Ese que le permite tocar la arena y sacar todas sus armas como jugador de fútbol playa. Y lo hizo de nuevo tanto en las filas de su formación española, el Córdoba, como con el Viseu portugués, con el que de disputó hace unas semanas una nueva competición internacional, el Mundial de clubes.

Otra exigente campaña tras la que seguirá, de manera forzosa una parada, obligada por una operación y en la que “me viene un resto de año de desconexión total. Física y mentalmente lo necesito”, señalaba el local, que aprovechará para centrarse en sus estudios y en su trabajo.

¿Cree que será capaz de estar parado acostumbrado a una vida frenética?

Esa es la pregunta –ríe–. No lo sé. De hecho lo voy a intentar. Ahora en la Amarelle Academy empieza otra temporada de invierno y voy a intentar entrenar los últimos domingos que me quedan –su operación es a finales de este mes–. Luego ya la temporada que viene empiezo ya con más ganas.

Y lo hace tras una campaña, de nuevo intensa, con competición española, lusa y Mundial. ¿Qué tal ha ido?

Fue bien, muy bien. Con el Córdoba conseguimos el objetivo, que era salvarnos. Lo hicimos al final, casi casi en el último partido, en Marbella. Hubo sufrimiento hasta el final. Pensamos que iba a ser más fácil porque empezamos bastante bien. Pero luego al final, como los equipos de abajo también iban ganando...

Me imagino que así lo celebrarían a lo grande

Fue un poco caótico porque los gallegos perdíamos los vuelos. Entonces tuvimos que acabar de jugar y salir corriendo para el aeropuerto de Málaga. O sea que tampoco hubo tiempo de disfrutarlo mucho. Fue un poco raro porque al final te salvas y dices que bueno, pues ahora a celebrarlo un poco con calma. Pero nada, fue todo muy muy rápido.

¿Y cómo fue el resto de su ejercicio en tierras andaluzas?

Muy contento. Metí tres goles en toda la temporada, dos de cabeza y uno de espaldas. Ninguno de chilena, ese lo metí en Italia –cuenta entre risas–. El trato con el equipo fue genial, fue una experiencia muy chula. Pero ahora muy cansado porque al final no paré en todo el verano.

¿Cómo era esa intendencia entre Córdoba y Portugal?

Era viajar jueves o miércoles. De Córdoba nos íbamos al punto de España donde teníamos que jugar. Y luego el domingo, según terminábamos, vuelo directo a Santiago. Lunes, martes y miércoles, a trabajar. Y vuelta. Y fueron así casi dos meses. Y las jornadas que tenía descanso en España, me bajaba a Portugal a la liga. Hubo días de jugar dos partidos en Rota el sábado, y ese sábado por la noche cogerme un autobús para Portugal para jugar el domingo. Y luego terminar de jugar en Portugal y venir para casa. Mucho cansancio.

En Portugal, ¿cumplieron objetivos?

En Portugal no fue tan bien. Queríamos intentar entrar en playoffs. Pero no hubo manera. Fue bien, pero no tan bien.

¿Pasa factura tener tanto ajetreo, liga española, portuguesa...?

Al final se nota. En Portugal se notaba mucho, que de una semana a otra cambiaban mucho los jugadores. Yo a Portugal muchas veces no podía ir porque me coincidía la liga española. Cuando bajaba, a veces bien, a veces mal. A la siguiente semana el equipo ya era completamente diferente. Entonces, tampoco da para competir y tener una regularidad. Igualmente en Portugal se hizo un buen año. Rozamos los playoffs. No fue catastrófico y de cara al año que viene hay proyecto para subir a Primera.

Volvió a vivir un doble calendario y, después, hizo las maletas para el Mundial de clubes con el Viseu como fin de fiesta.

Tuve la suerte de que desde que acabé la Liga Española en agosto hasta que me fui a Italia, tuve un mes de descanso en casa. Y eso también lo agradecí. Es que al final no sabría decirte los aviones y trenes que cogí a lo largo de estos tres meses de temporada. Para ir nos juntamos con los compañeros portugueses y volamos desde Madrid a Catania.

Fue una competición difícil, pero conseguimos pasar de grupos en primera posición. Fue casi como ganar. A nivel de equipo fue muy satisfactorio. En octavos de final nos tocó el Nápoles, que era equipo muy muy fuerte. De hecho llegó a la final del campeonato, quedó segundo. Hicimos un partido muy bueno, 2-2, le aguantamos en el tiempo extra, y perdimos a penaltis. Caer así, en octavos de final, contra un equipo que perdió en la final, pues aún te queda mejor sabor de boca.

Después de eso supongo que querrían acabar lo mejor posible

El último duelo que tuvimos fue para determinar la undécima y la duodécima posición. Jugábamos contra un equipo ucraniano. Ahí perdimos 5-1, pero ya el partido no tenía mucho ritmo. Siempre intentas terminar lo mejor posible, pero bueno, con la duodécima posición la verdad es que nos fuimos muy contentos de Italia.

Y a nivel personal, ¿qué tal se encontró en esta nueva cita internacional?

Muy cómodo. Ya llevo un año con este equipo, ya había jugado el Mundial anterior con ellos. Llegaba de un buen ritmo de jugar todo el verano, la liga portuguesa y española. A nivel físico y mental me notaba bien. Y a lo largo de la competición fueron cayendo los goles –tres–, entonces me sentía mejor. Notaba que el equipo confiaba en mí y que yo confiaba en mí.

Lo mejor es que pudo disfrutar de esa experiencia también con su pareja, Judit.

Fue genial que viniese. El tiempo libre lo aprovechas de otras manera. Visitamos museos, la ciudad, el estadio del Catania... porque me gusta mucho ver los estadios de las ciudades. Hicimos convivencia con el equipo, pero tuvimos mucho tiempo para estar nosotros solos. Desconectas. Y desconectas con mi pareja, que es la mejor persona que me puede acompañar a un viaje así. Fue una semana de diez.