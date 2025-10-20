Mejor marca y sexto lugar nacional para Esteban Díaz

El pontés, durante una de las citas del Circuito Provincial Cedida

Corrieron en casa, delante de los suyos y esa motivación y empuje se hizo notar en la delegación local que participó en el Campeonato de España máster de cinco kilómetros en ruta.

Una prueba que tuvo lugar en un exigente trazado en Bertamiráns y en el que estuvieron presentes tres deportistas del Atletismo Narón y otro del Ferrol Atletismo. Fue el pontés y medallista nacional Esteban Díaz Pérez, del club naronés, el que firmó no sólo el mejor lugar de los de la comarca, sino que, además, el de la villa lo hizo con una nueva mejor marca personal. La exigencia de esta carrera quedó patente en que, además de Díaz, otros cinco corredores rompieron su mejor registros y otro el de la temporada.

El del Narón terminó en la sexta posición en el cuadro M40, parando el cronómetro en 16:35 para celebrar este “top 10” nacional. Un lugar entre los mejores que también ocupó Fernando Pérez, del Ferrol Atletismo, siendo séptimo a sólo tres segundos del de As Pontes, siendo ambos los últimos en bajar de los diecisiete minutos.

En el cuadro M45, el asimismo integrante del Atletismo Narón, Javier Tuimil Calvo, también en una cita con numerosas marcas personales, se quedó más lejos de las primeras plazas. Tuimil finalizó vigésimo segundo, con un tiempo de 18:46. En el cuadro femenino de esta misma franja de edad, su compañera de club Rebeca Soto finalizó la carrera de Ames en el undécimo lugar y un tiempo de 20:59, en una competición en la que se impuso María Jesús Pallicer, con 17:43.