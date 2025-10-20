El Costa Ártabra masculino sigue invicto tras una épica victoria

El BBCA masculino celebra su gran triunfo en Foz Cedida

El Costa Ártabra masculino, que milita en Primera Autonómica, continúa invicto después de cosechar una épica victoria ante el Celta Foz (69-72). Además, este no fue el único triunfo local, ya que el Hotel Almirante Baxi Ferrol superó su duelo ante el Compañía de María (63-69). Mientras tanto, en el otra lado de la moneda estuvieron el BBCA femenino y el Basket School, que perdieron sus respectivos duelos ante Laracha (103-46) y Baloncesto Kempape (62-81).

Este fin de semana no pudo comenzar mejor con ese triunfo del Costa Ártabra. Los pupilos de Carlos Cotovad, a pesar de las numerosas bajas –sólo eran siete jugadores del primer equipo y tres júniors–, lograron hacerse con la victoria tras un partido en el que fueron a remolque hasta el descanso (41-37).Tras el paso por los vestuarios, el BBCA salió mucho más enchufado, ajustó en defensa y se puso por delante al final del tercer acto.

En el último, la igualdad reinó hasta que el Celta se volvió a adelantar con un triple, pero una acertada gestión del cuadro ferrolano, que anotó una canasta y dos tiros libres, dejó el 69-72 para continuar con su condición de invicto.

A pesar de ese buen resultado, la cosa no pudo continuar así, ya que el Basket School, que también compite en la misma división, no pudo superar en su feudo al Baloncesto Kempape. Los de Suso Varela, que continúan aclimatándose a la categoría, volvieron a ser inconsistentes en su juego y alternaron momentos buenos, en los que compitieron muy bien, con otros no tanto. Su oponente se aprovechó de ello para llevarse la victoria.

A esta derrota le siguió otra más dolorosa. La del BBCA femenino, que milita en Primera Nacional. El equipo entrenado por Carlos Vázquez cayó de manera estrepitosa ante el Laracha. Para el técnico “fue un partido para olvidar. Estuvieron muy bien tanto en defensa como en ataque y nosotras muy fallonas. Tenemos que seguir trabajando en defensa, porque no puede ser que un equipo que llevase -50 puntos en los dos primeros partidos haga cien puntos. Hay que trabajar más", apuntó.

Por último, los equipos locales cerraron un fin de semana intenso con un buen sabor de boca gracias a la victoria del Baxi Ferrol. El cuadro entrenado por Patri Cabrera, que sólo tuvo a ocho jugadoras, se impuso en un duelo con un ritmo muy alto y mucho contacto, algo que les penalizó hasta que "igualamos su intensidad defensiva y con un poco más de acierto en el último cuarto pudimos sacarlo adelante”, señaló la preparadora.