Damián Suárez, como pez en el agua en Australia

El de la villa demostró su potencial a nado marcando el mejor tiempo de todos los participantes en la competición internacional Fetri

A 17.000 kilómetros de su Cedeira natal, el triatleta Damián Suárez disfrutó en las antípodas de su primer “top 20” entre los mejores deportistas júnior de todo el globo. El de la villa se enfundó el neopreno en la localidad australiana de Wollongong como el más joven de la expedición española masculina en esta importantísima competición del calendario internacional de la disciplina, el Campeonato del Mundo. Y lo hizo en su primer año en la categoría, estando acompañado por un Héctor Tolsa, de segundo año, que finalizó noveno en el pasado Europeo, en el que Suárez fue duodécimo.

En esta ocasión, las tornas se cambiaron, y fue el local el primer español en cruzar la línea de meta del complicado trazado austral, que vivió cambios en su trazado de natación –se cambió de un recorrido recto a uno en forma de M por el oleaje–.

Suárez fue vigésimo entre los 50 participantes, quedándose a menos de un minuto de un podio que cerró el chileno Ignacio Flores. Una carrera en la que el cedeirés se lució en el agua, saliendo con el mejor tiempo de los participantes, formando en cabeza junto con el estadounidense Bullard y el británico Alex Robin, que se colgaría el bronce, en el inicio de la bicicleta.

Frenético

El local no pudo mantener esta primera posición en un trazado ciclista de mucha exigencia, de subidas y bajadas constantes, si bien alcanzó la segunda de las transiciones con el decimotercer mejor registro. “La bici es muy, muy dura”, manifestaba su padre y entrenador Xan, que en esta ocasión pudo acompañar a su hijo y pupilo a esta importante competición en calidad de técnico de la selección española.

Otra gran celebración para el Natación Cedeira y para el triatlón local. Estaba en lo cierto el entrenador, que vio cómo Damián perdía alguna posición en carrera si bien no empañó en absoluto el gran estreno del internacional en esta competición mundial.

Gran papel de los deportistas locales en la copa africana de Taghazout Más información

Una vigésima posición que llega tras un fin de temporada frenético para él, con más de una decena de pruebas nacionales e internacionales en estos dos últimos meses con los campeonatos de España de Torremolinos y Águilas –élite y júnior– y las citas de las Copa de África y de Europa élite en Marruecos y Ceuta. Un auténtico maratón con el gran lazo que supone su participación en este Mundial que podría no haber acabado para el local, al restar todavía el relevo júnior.

“El hecho de poder estar aquí ya es la bomba”, señalaba su preparador, “el resultado es lo de menos, el premio es estar aquí y disfrutar”. Un premio que creció con este “top 20” de Damián que ya está al nivel de los mejores júnior de todo el mundo y asimismo metiendo la cabeza en citas élite.

Triatlón Ferrol

Y si Suárez abrió boca en su gran actuación en Australia, puede ser la pacense Miriam Casillas –Triatlón Ferrol– la que ofrezca un dulce postre al triatlón local. La olímpica compite en la madrugada del domingo –5.00 horas en la península– en la final de las Series Mundiales.

Una competición que trae muy buenos recuerdos a la de Badajoz, ya que el pasado año, en Torremolinos, firmó una histórica quinta posición. En este ejercicio, Casillas llega con su mejor resultado en Yokohama, en donde fue decimocuarta y lo hace como cuadragésimo tercera en el ranking de estas Series, con opciones de escalar lugares y terminar en el “top 40”. Lo peleará la del Triatlón Ferrol en una distancia olímpica que se adecúa mejor a sus cualidades.

Casillas y Suárez demuestran que el triatlón local sigue ofreciendo grandes nombres y espectáculo, con presente y futuro muy brillante y siempre bajo el foco.