+Deportes

Con permiso de la lluvia, el I Trofeo Concello de Miño de pump track cierra la Copa Galicia

La competición contará con una nutrida participación de ciclistas de la comarca

Redacción
17/10/2025 22:15
Iba a ser la penúltima competición de la Copa Galicia de una modalidad de pump track creciendo a pasos agigantados en el territorio autonómico. Si bien, las malas condiciones previstas para ese 27 de septiembre hicieron que el primer Trofeo Concello de Miño cambiase su fecha para este domingo 19. 

La cercanía de esta cita y el gran nivel existente en la comarca, hacen que en la lista de participantes de esta prueba figuren un nutrido número de nombres locales. 

Mugardos tiene en sus filas a los “riders” más rápidos

Más información

Entre ellos el doble subcampeón de Europa máster Manuel Pellón –BDM– y otro pontés, un Leo Álvarez que no pudo acudir al Campeonato de España de Monzón por una lesión, si bien figura en la lista para esta prueba. También está un Alén Hermida –Pulpeiros Mugardos– que se hizo con la primera posición en principiantes en la anterior cita de Pereiro de Aguiar, en Ourense. 

Habrá más representación mugardesa en la carreras, además de As Pontes y de Esmelle. Una competición que comenzará a las 17.00 horas, si bien antes habrá una liga local, para los vecinos.

