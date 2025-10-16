Zoraida Bermúdez y su buen trabajo internacional en Sudáfrica

Bermúdez, a la izquierda, volvió a subirse al cajón en Ciudad del Cabo | Cedida Cedida

El oro se le resistió en esta ocasión a la levantadora Zoraida Bermúdez Doce, si bien la deportista del Power Fénix sigue subiéndose al podio en el que parece es uno de sus escenario fetiche, Sudáfrica. Bermúdez volvió a este país para repetir presencia en el Campeonato del Mundo de powerlifting máster y también presea en esta competición internacional.

En Ciudad de Cabo, la local cambió el oro firmado hace un año por una, asimismo, muy saboreada plata en -57 kilos. Bermúdez fue segunda en una general con más de una decena de participantes, si bien fue la más destacada en press banca, con una alzada de 90 kilos, firmando un total olímpico de 380 kilos en este movimiento, sentadilla y peso muerto.

“Sólo” diez kilos separaron a la del Power Fénix de repetir título mundial, firmado por la belga Rummens Elise 390, completando este cajón la india Inamdar Dr Sharvari, con 327 kilos.

Un medalla más a la ya gran colección de esta levantadora, que este año, además, firmó el oro nacional absoluto y M1 –con hasta siete records de España en veterana– y la segunda posición en el Campeonato de Europa M1 -57 kilos. Una plata que ya había firmado en 2024.

Bermúdez “promociona” con sus triunfos una comarca que, como ya sucedió en años pasados, podría volver a acoger varias citas del calendario estatal. Así, los concello de Narón y de Ferrol han presentado sus candidaturas para ser sedes del Campeonato de España máster, la primera, y el Nacional absoluto, la segunda, dando así un paso más a esas citas celebradas en ediciones pasadas y que resultaron todo un éxito organizativo y de participación.