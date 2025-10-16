Mi cuenta

+Deportes

Nico Astigarrabía entra en el programa para los Juegos de 2032

El del Marina se encuentra concentrado con el combinado júnior en Sant Cugat del Vallés

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
16/10/2025 20:45
El del Marina Ferrol se encuentra becado en el CGTD
El del Marina Ferrol se encuentra becado en el CGTD
El nadador internacional Nicolás Astigarrabía Rodríguez –Marina Ferrol– se encuentra participando en una concentración del equipo nacional júnior que se celebra en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés.

Nico Astigarrabía, nadador del Marina Ferrol: "Quería ganar en todas las pruebas del Campeonato de España"

El local es el único gallego en la lista de convocados. Coincidiendo con estas jornadas de trabajo, la Federación Española hizo público el programa España 2032, para jóvenes nadadores, en el que figura el deportista ferrolano becado en el Centro Galego de Tecnificación Deportivo.

Nico Astigarrabía se estrena en el FOJE con una actuación destacada

Un programa de captación y preparación para alcanzar su máximo rendimiento en los Juegos Olímpicos de Bribane 2032, en Australia, tanto para nadadores como para entrenadores. Una celebrada plaza que le llega a Astigarrabia en un gran año con título y dos platas estatales y su presencia en el Festival Olímpico de la Juventud Europea.

