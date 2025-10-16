Nico Astigarrabía entra en el programa para los Juegos de 2032

El del Marina Ferrol se encuentra becado en el CGTD Cedida

El nadador internacional Nicolás Astigarrabía Rodríguez –Marina Ferrol– se encuentra participando en una concentración del equipo nacional júnior que se celebra en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés.

El local es el único gallego en la lista de convocados. Coincidiendo con estas jornadas de trabajo, la Federación Española hizo público el programa España 2032, para jóvenes nadadores, en el que figura el deportista ferrolano becado en el Centro Galego de Tecnificación Deportivo.

Un programa de captación y preparación para alcanzar su máximo rendimiento en los Juegos Olímpicos de Bribane 2032, en Australia, tanto para nadadores como para entrenadores. Una celebrada plaza que le llega a Astigarrabia en un gran año con título y dos platas estatales y su presencia en el Festival Olímpico de la Juventud Europea.