El Pontedeume se desquita ante el Arousa y el Narón da la cara ante el Parrillada Arteixo

Jugadores y cuerpo técnico de la formación eumesa Cedida

Muchos brotes verdes se pudieron ver en la segunda jornada de Segunda Autonómica para Ojo de Nómada Balonmán Narón y para el Dispesan Café Pontedeume, en sus duelos ante el Arteixo y el Arousa. Fueron los eumeses los que, espoleados por el empate anterior, precisamente, ante los naroneses, lo dieron todo ante el conjunto pontevedrés, ganando 28-15.

Corrigiendo errores, especialmente de pérdidas, y a pesar de los cometidos en lanzamientos, el encuentro serio de los de Pontedeume se tradujo en 12-8 al descanso y en una espectacular segunda mitad, en un duelo en el que el grupo eumés ya pudo contar con más jugadores en su banquillo.

Un choque en el que, asimismo, su meta Mateo Núñez llevó a cabo un encuentro espectacular, ayudando a que los visitantes sólo hiciesen quince dianas. Una jornada para recordar que no sólo vivió el triunfo de los sénior, sino de todas las escuadras eumesas.

Ojo de Nómada

El Narón no pudo, sin embargo, celebrar otro triunfo, pero sí una notable mejoría ante el Arteixo, pasando del 20-37 de la Copa al 34-30 de liga. “Se notó el cambio. Las cosas empiezan a salir”, señala el técnico Basoa.

Y eso a pesar del susto vivido por Jesús Sobrino, que sufrió un esguince cervical que lo mantendrá alejado de las pistas. Un choque en el que “dimos la cara” y en el que incluso llegaron a ir por delante, destacando también su joven portero. El grupo naronés recuperará efectivos para el sábado ante un Meaño ante el que esperan sumar de dos.