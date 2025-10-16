Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El Pontedeume se desquita ante el Arousa y el Narón da la cara ante el Parrillada Arteixo

Los eumeses dejaron a su rival con sólo quince goles en el marcador de A Casqueira

Redacción
16/10/2025 13:44
Jugadores y cuerpo técnico de la formación eumesa
Jugadores y cuerpo técnico de la formación eumesa
Cedida

Muchos brotes verdes se pudieron ver en la segunda jornada de Segunda Autonómica para Ojo de Nómada Balonmán Narón y para el Dispesan Café Pontedeume, en sus duelos ante el Arteixo y el Arousa. Fueron los eumeses los que, espoleados por el empate anterior, precisamente, ante los naroneses, lo dieron todo ante el conjunto pontevedrés, ganando 28-15.

Corrigiendo errores, especialmente de pérdidas, y a pesar de los cometidos en lanzamientos, el encuentro serio de los de Pontedeume se tradujo en 12-8 al descanso y en una espectacular segunda mitad, en un duelo en el que el grupo eumés ya pudo contar con más jugadores en su banquillo. 

Un choque en el que, asimismo, su meta Mateo Núñez llevó a cabo un encuentro espectacular, ayudando a que los visitantes sólo hiciesen quince dianas. Una jornada para recordar que no sólo vivió el triunfo de los sénior, sino de todas las escuadras eumesas.

Ojo de Nómada

El Narón no pudo, sin embargo, celebrar otro triunfo, pero sí una notable mejoría ante el Arteixo, pasando del 20-37 de la Copa al 34-30 de liga. “Se notó el cambio. Las cosas empiezan a salir”, señala el técnico Basoa.

Y eso a pesar del susto vivido por Jesús Sobrino, que sufrió un esguince cervical que lo mantendrá alejado de las pistas. Un choque en el que “dimos la cara” y en el que incluso llegaron a ir por delante, destacando también su joven portero. El grupo naronés recuperará efectivos para el sábado ante un Meaño ante el que esperan sumar de dos.

Te puede interesar

Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava

Blanca Millán, maestra de ceremonias en el espectáculo de A Malata
Miriam Tembrás
El procedimiento, una vez incoado el expediente, puede durar un año

El Gobierno incoará en noviembre el expediente para hacer de Ferrol Lugar de la Memoria
J Guzmán
Los aficionados del Racing ya se desplazaron de forma masiva a Lugo

Las entradas para ver el Celta Fortuna-Racing de Ferrol se asignarán por sorteo
Juan Quijano
Instalaciones del centro escolar

Pontedeume y Miño solicitan a la Xunta nuevas paradas para el CEIP Andrade
Redacción