Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

La ahora sevillana Sofía Couce se despide demasiado pronto en el primer Spain Máster

La de Narón accedió directamente a cuartos en donde cayó ante su excompañera Julia Martín

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
15/10/2025 05:15
Sofía Couce forma ahora en el Nervión
Sofía Couce forma ahora en el Nervión
Cedida

La naronesa Sofía Couce estrenó calendario nacional, nuevo club, ciudad y estudios. La deportista local fue la única local en el I Spain Masters, dirimido en el nuevo pabellón de San Vicente del Raspeig, en Alicante, y lo hizo ya como nueva juagadora del Nervión. 

Trasladando su residencia de Priego de Córdoba a Sevilla por el inicio de sus estudios de Magisterio por Educación Primaria, Couce comenzó bien su andadura en la cita estatal. La de Narón accedió de manera directa a cuartos de final tras una gran fase de grupos.

Si bien, el segundo día de competición los resultados no fueron tan favorables y precisamente en este primer duelo se despidió. Lo hizo, además, ante su excompañera en el Priego, Julia Martín, por un marcador de 0-3 (9-11, 9-11 y 6-11) y que asimismo tuvo una prematura eliminación en la siguiente ronda. Couce comienza así una nueva etapa en su carrera deportiva en la que a buen seguro su nombre seguirá presente en las citas importantes.

Te puede interesar

La delegación veterana naronesa compitió en la mañana del domingo

Exitoso experimento de Candela Montero y Brais Rodríguez
Miriam Tembrás
Luis Cuba en la Asociación Micológica Andoa

Dos formas compatibles de recorrer Galicia: el “orquesteo” y la pasión por la micología
Eva Mazás Arnoso
Foto de familia de los participantes en la V Jornada de Alimentación Saludable de Vegalsa-Eroski

Vegalsa-Eroski reivindica los beneficios del consumo de productos del mar
Redacción
El delegado se reunió con propietarios de las Fragas

El delegado del Gobierno escucha las demandas de los propietarios de las Fragas
Redacción