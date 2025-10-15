La ahora sevillana Sofía Couce se despide demasiado pronto en el primer Spain Máster

Sofía Couce forma ahora en el Nervión Cedida

La naronesa Sofía Couce estrenó calendario nacional, nuevo club, ciudad y estudios. La deportista local fue la única local en el I Spain Masters, dirimido en el nuevo pabellón de San Vicente del Raspeig, en Alicante, y lo hizo ya como nueva juagadora del Nervión.

Trasladando su residencia de Priego de Córdoba a Sevilla por el inicio de sus estudios de Magisterio por Educación Primaria, Couce comenzó bien su andadura en la cita estatal. La de Narón accedió de manera directa a cuartos de final tras una gran fase de grupos.

Si bien, el segundo día de competición los resultados no fueron tan favorables y precisamente en este primer duelo se despidió. Lo hizo, además, ante su excompañera en el Priego, Julia Martín, por un marcador de 0-3 (9-11, 9-11 y 6-11) y que asimismo tuvo una prematura eliminación en la siguiente ronda. Couce comienza así una nueva etapa en su carrera deportiva en la que a buen seguro su nombre seguirá presente en las citas importantes.