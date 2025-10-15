Exitoso experimento de Candela Montero y Brais Rodríguez

La delegación veterana naronesa compitió en la mañana del domingo Daniel Alexandre

La pausa en las competiciones ligueras tuvo un gran relevo con el pabellón Campo da Serra como sede y con el Campeonato Gallego benjamín, infantil y sub 23 y la cita de veteranos por parejas celebrándose, por primera vez, de manera independiente de las pruebas individuales y por equipos.

Un “experimento”, a cargo del Narón Tenis de Mesa, que resultó todo un éxito en las instalaciones locales y, asimismo, se tradujo en unas celebradas medallas para la entidad anfitriona, así como para otras deportistas locales en las filas de otros clubes.

La delegación naronesa, con la alcaldesa Marian Ferreiro y el edil Ibán Santalla Cedida

Este es el caso de las naronesas Belén Soto y Paula García que, formando con el GAM, alcanzaron la ronda de semifinales en las citas de veterana, la primera –formando pareja con Artemisa Becerra– y en mixto, la segunda –con David Gómez como compañero–.

Una competición para los tenistas más experimentados en la que también tuvieron un especial brillo en casa Carlos Álvarez y José Piñeiro. Este tándem alcanzó la final masculina, un duelo en el que los deportistas del Breogán Oleiros Antonio Miguel Artacho y José Luis López se hicieron con el título en tres mangas, a pesar de la igualdad en dos de estas.

El futuro

Estos veteranos, que entraron en liza el domingo en Campo da Serra, sin duda se contagiaron de la gran actuación llevada a cabo por su relevo, las parejas benjamín, infantil y sub 23 que desplegaron su mejor juego el día anterior en esta competición gallega.

En ésta, el título llegó con la internacional Candela Montero Caaveiro y Brais Rodríguez Sixto, que fueron los mejores en el cuadro sub 23, ganando en el último duelo a Alba Prado y Lucas Vázquez –Monte Porreiro–. Una final en la que, tras empatar los pontevedreses (1-1), el tándem naronés pisó el acelerador para que no se le escapase el triunfo y se anotó los dos siguientes sets (3-1). Un cuadro en el que Montero y Rodríguez tuvieron que ejercer de verdugos de sus compañeros Lucía Saura y Enzo López en la ronda de semifinales.

Precisamente, Montero y Saura estuvieron en otra final, la femenina, en la que, a pesar de llegar en algún set hasta los dieciséis puntos, el título fue para Mariña García y Laura Forte –Monte Porreiro y Pontevedra– por 1-3. Un cuadro en el que asimismo el cruel sorteo y los cruces quisieron que la pareja naronesas se viese las caras con su compañera Julia Guerra y Natalia Oubiña en semis.

Un paso antes de la final en la que también finalizaron su camino los propios Rodríguez y Enzo López –sub 23–, Ángel Piñón y Aarón Roca –infantil– y los benjamines Haoli Bi y Pedro López en la gran fiesta del tenis de mesa gallego.