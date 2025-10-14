Matrícula de honor en Esteiro

La competición fue todo un éxito en el pabellón ferrolano Cedida

Esteiro acogió al presente y al futuro del kárate gallego y lo hizo con la numerosísima delegación de la comarca brillando a un gran nivel en la doble cita que se disputó sobre el tatami ferrolano, el Campeonato Gallego cadete, júnior y sub 21 y la II Copa Máster.

Fue una cita llena de emociones para muchos de los nombres que entraron en liza. Entre ellos, el de una María Ventureira que se marchó de la cita gallega con un excelente sabor de boca.

Su club, el San Francisco de Teo, fue el primero en el medallero, un casillero en el que ella aportó dos oros, a pesar de estrenarse en categoría júnior y acudir todavía tocada de un esguince que le impidió finalizar su concurso en la Liga Nacional.

Ventureira logró el doblete en su estreno júnior Cedida

A pesar de estos contratiempos fue primera tanto en kata como en kumite júnior -48 kilos. Suyos fueron dos de los cinco oros del Teo, en un medallero en el que la entidad local con la cosecha más fructífera fue la Escuela Superior de kárate de Narón (ESKN).

La entidad naronesa se hizo con un total de ocho medallas, siendo tres de ellas de oro. Una de estas fue para el ya internacional Marcos Veiga, coronándose como mejor karateka en la cita de combate júnior de +76 kilos. Un lugar que asimismo ocuparon Ainara Vázquez (-53 kilos) y Adrián Peña (-61), este último estando acompañado en el podio por su compañero Mohamed El Moussaoui.

Familia de éxito

Una lista de campeones autonómicos en la que también estuvieron el Grupo Bazán, Renbukan y Artes Marciales Fene. Lía Penabad fue la brillante encargada de firmar los dos oros conseguidos por la primera de las entidades, ya que la joven karateka no sólo fue la mejor en técnica, sino que repitió esta gran actuación también en combate -47 kilos, para cerrar su competición con un meritorio doblete.

Una presea dorada que también firmaron gracias a unas grandes actuaciones Ramón Ignacio del Temple –Renbukan Ferrol– y Sara Torrecilla Castro –Artes Marciales Fene–, siendo los mejores en kumite sub 21 menos de 84 kilos y en cadete -54, respectivamente. Un medallero en el que también estuvo el Bunkai, con cuatro platas y siete bronces, si bien en esta ocasión sin oros. Sí que lo hizo Alba Rocha, ahora en el Helenos vigués, siendo campeona sub 21 en +68 kilos.

Una gran jornada en la pista de Esteiro en la que también entró en liza la delegación más veterana, en la que asimismo hubo celebraciones locales con el título en el trofeo máster de Marcos López Balado en kumite -75 kilos y el doblete de plata de Eliseo Penabad, en kata y kumite, uniéndose a así a su hija Lía en la lista de galardonados en Esteiro.