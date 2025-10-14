Fene celebra el oro de Daniela Sevillano y Alba de Bernardo

La competición repitió celebración en el pabellón de A Xunqueira Cedida

Era una competición para brillar y las actuaciones del Bitácora Ferrol y de la AD Judo Ferrolterra deslumbraron en el pabellón fenés de A Xunqueira, sede de un multitudinario Campeonato Gallego absoluto en el que los locales colocaron en sus estanterías dos nuevos títulos autonómicos, una plata y un bronce.

Echando de menos sobre el tatami a la internacional eumesa June Moreno –su condición de campeona de España le hace ya estar clasificada para el próximo Nacional–, tanto sus compañeros del Ferrolterra como del Bitácora fueron capaces de saltar el alto listón de este campeonato, que contó con un gran nivel y estuvo organizado por la delegación comarcal de la disciplina, a cargo del técnico y seleccionador Alberto Castro.

Sevillano y Trillo ocuparon la primera y segunda plaza en sus pesos Cedida

Una cita en la que, precisamente, su pupila y entrenadora Alba de Bernardo volvía a lo más alto del cajón después de once años sin conseguirlo, siendo la última vez en Avilés con lesión incluida. La local fue la mejor judoka en +78 kilos.

Un protagonismo en este Gallego que fue principalmente femenino, ya que el otro título autonómico de la jornada fue para la deportista del Bitácora Daniela Sevillano, primera en menos de 70 kilos, repitiendo de nuevo título para esta asturiana asentada desde hace varias campañas en la ciudad naval.

Faro y De Bernardo, con su técnico Alberto Castro, en el Autonómico Cedida

También volvió al cajón su compañero Miguel Trillo, en un pabellón fenés que ya había sido testigo de sus éxitos hace casi un año. El ferrolano mejoró su tercer lugar de hace doce meses para ser ahora subcampeón en -90 kilos y seguir en la élite del judo gallego.

Un medallero en el que asimismo hubo preseas de color bronce, gracias a la actuación de Alexandre Faro –Ferrolterra–, en -81 kilos y tres quintos puestos de Bruno Carrodeguas, Pablo López y David Herrera, que se quedaron muy cerca de aumentar esta cifra de preseas locales que, a pesar de no haber podido subir al podio, la delegación comarcal demostró que el nivel del judo local destaca en Galicia.