El telón de la Stars League se abre con el brillo de los “fighters” locales

El inicio de liga fue muy exitoso para el Narón O Freixo Cedida

Narón O Freixo, Club Kang Fene y Juancho Vázquez Trasancos regresaron a la Liga Nacional Stars League reclamando de nuevo su trono estatal. Con Arganda de Rey como escenario, gran parte de la delegación local regresó al tatami y lo hizo con unos excelentes resultados que hacen presagiar otra gran campaña.

Una competición con el doblete dorado del principiante del Juancho Vázquez Raúl Díaz, ganador en su peso en cadete menor en light y kicklight. Una gesta que también logró el competidor del Narón O Freixo Daniel Robles, en sénior, también en estas dos modalidades. Además de este doblete dorado, esta entidad contó con los triunfos del infantil Mateo Pena, primero en light y plata en kick, unas posiciones que repitió su compañero cadete menor David Romalde, si bien cambiando modalidades.

Integrantes del Juancho Vázquez Trasancos Cedida

También Alba Rodríguez e Iker Villar regresaron a casa con un oro júnior en point y kicklight, respectivamente, además de una plata en esta última modalidad y un bronce en la primera, Un medallero del Narón O Freixo que completó el doble bronce del también júnior Bruno Tuñas en light y kick, respectivamente.

Una gran actuación que también protagonizaron los compañeros de Robles, Lola Basanta, Carmen Salas y Mateo Díaz, con sendos oros en point cadete mayor, kick y point cadete menor. La internacional Basanta a punto estuvo también de conseguir el título en light, si bien una vieja conocida como Andrea Martínez, se lo impidió al ganar a los puntos.

Fernández y Sánchez, con su técnico Manu Seijas Cedida

Una segunda posición que también logró Salas en esta misma modalidad, con su compañera Naiara Cupeiro cerrando su actuación con dos platas júnior en K-1 light y kicklight. Díaz engrosó su palmarés con un bronce en light y la cadete mayor Lucía Núñez con dos. Por su parte, el Kang fenés tuvo en Cristina Fernández y Jairo Sánchez a sus primeras espadas, consiguiendo dos platas la primera y una el segundo, ambos en light.