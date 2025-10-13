Nuevas ayudas económicas para deportistas ferrolanos

Deportistas del Ría Ferrol, militante en la máxima categoría nacional de atletismo Cedida

Deportistas y clubes de Ferrol podrán contar, por primera vez, con una ayuda para su participación en competiciones nacionales e internacionales, para las que hayan conseguido su clasificación. La Xunta de Goberno local aprobó las base de esta convocatoria de concurrencia no competitiva con una cantidad de 60.000 euros, con un reparto de 25.000 para deportistas menores de 35 años, diez mil para mayores de esta edad y otros 25.000 para fases finales de clubes.

El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial da Provincia –BOP–. Una iniciativa para, como señalan desde el concello, paliar los elevados costes derivados de la práctica deportiva, especialmente relacionados con desplazamientos, estancias e inscripciones. Se busca también incentivar la permanencia de los deportistas en el municipio.