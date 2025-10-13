+Deportes
Mismo país para repetir oro mundial de Zoraida Bermúdez
La local compite en Ciudad del Cabo para reeditar el oro del pasado año
La deportista local Zoraida Bermúdez Doce vuelve a Sudáfrica, un país en el que hace un año la integrante del Power Fénix firmó el título en el Campeonato del Mundo máster. Ahora, Bermúdez, que lleva a cabo su trabajo de entrenamiento en el Gimnasio Bulkaiser de Narón, busca repetir esta hazaña.
Sería asimismo en el país africano, si bien ahora en Ciudad del Cabo en donde la local haga frente a esta cita internacional en la categoría de menos 57 kilos. Una competición que comenzará el martes a las 14.00 horas y a la que Bermúdez acude con un gran trabajo para volver a subirse al primer escalón del podio mundial y seguir aumentando su palmarés.