Mariano Ortega y Marcos Morales cierran sus circuitos en el “top 10”

Morales, a la izquierda, con su trofeo Cedida

El noveno Circuito Intercomarcal Deputación da Coruña y el XXXVI Circuito Galego de Xadrez Internacional –del que forma parte la competición estival de Ferrol– echó el cierre el pasado fin de semana y lo hizo con el primer y segundo tablero del Círculo Ferrolán en el “top 10”.

Los cubanos MI Mariano Ortega y MF Marcos Morales participaron en el VII Torneo Concello de Zas, en el que el primero mantuvo su ranking inicial para finalizar cuarto –con seis puntos, cediendo sólo dos tablas–, mientras que el segundo, que no pudo imponerse en la última de las rondas programadas finalizó noveno –con 5,5 puntos–, tras las ocho rondas programadas en esta competición con más de 70 participantes, con triunfo del MI Luis Marco Medarde.

Este ajedrecista fue asimismo el ganador en ambos circuitos, en los que Morales se aupó a los puestos de privilegio. En la cita de la Deputación, fue segundo, posición en la que también terminó el Círculo Ferrolán en la tabla de clubes –sólo superado por el Padrón–. Mientras, su compañero Ortega fue sexto.

En la competición internacional, Morales repitió posición de plata, con Ortega en esta ocasión subiendo un peldaño más, ocupando la quinta plaza. La actividad para la delegación local continuará los días 25 y 26 con la disputa del Torneo Sub 2400 en el local ferrolano del Grupo Bazán.