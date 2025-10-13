Jornada agridulce para el Rugby Ferrol y el Fendetestas

Momento en el que un jugador del Rugby Ferrol consigue un ensayo para su equipo Cedida

La tercera jornada de la Primera Autonómica de rugby fue un tanto agridulce para los equipos de la comarca, el Rugby Ferrol y el Fendetestas. Mientras que los de Gus Piñón sumaron su primera victoria de la temporada frente al Zalaeta ATC-Santiago (59-3), los de Alejandro Varela cayeron durante ante el Campus Universitario Ourense (133-22).

En cuanto al conjunto de A Malata, que tuvo que jugar en Acea da Ma (A Coruña) porque están arreglando el campo del recinto ferrolano, hizo frente a esos problemas logísticos, que no le afectaron para sentirse como en su propia casa. Eso provocó que desde el inicio, dominase el encuentro gracias a un juego definido, muy hábil y eléctrico, que echó por tierra los planes defensivos de su rival.

En ningún momento, los de Gus Piñón vieron que su renta corriese peligro, ya que estuvieron muy concentrados todo el encuentro y poniendo en práctica todo lo que entrenaron, lo que les llevó a conseguir un merecido triunfo. Pero esa no fue la única buena noticia, sino que el jugador hispano-namibio Miguel Carballo ya pudo debutar después de recibir la carta de libertad.

Si la alegría se quedó en Ferrol, la tristeza se trasladó hasta As Pontes, después de que el Fendetestas cayese en Ourense duramente. Las cosas ya se pusieron complicadas antes del inicio, ya que se presentaba en la Ciudad de las Burgas con sólo trece efectivos, dos menos de los que conforman el equipo inicial.

Aun así, los de la villa lucharon durante la primera parte, en la que llegaron a igualar el marcador, pero el cansancio fue haciendo mella en el equipo y eso lo aprovechó el Ourense para ensayar en casi cada jugada.

El F­endetestas no se rindió y luchó hasta el final, pero no puedo hacer nada para reducir la desventaja, ya que además de los dos ausentes, también le expulsaron a Aleja. Ahora les toca pensar en el duelo ante el Pontevedra.