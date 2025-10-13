Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

El Natación Ferrol sale del agua para recoger sus premios en la gala gallega

Blanca Hermida y el equipo absoluto masculino subieron al escenario en Ponteareas

Redacción
13/10/2025 21:45
Hermida y el equipo de Caranza, con sus galardones
Cedida

Los focos volvieron a apuntar a Ferrol en una gala gallega de natación en la que el trabajo de la ciudad naval en esta disciplina se reconoció en este evento celebrado en el auditorio de Ponteareas. 

Unos homenajes en los que sobresalió el Natación Ferrol, con una doble presencia, merced a su equipo masculino absoluto –campeón gallego de verano y subcampeón de invierno, entre otros méritos– y a la veterana Blanca Hermida, bronce mariposa en el Campeonato del Mundo de Singapur.

Blanca Hermida Rodríguez, nadadora bronce mundial máster: “Ahora he visto que puedo llegar a donde quiera”

Una deportista que apunta ya al Europeo de París en su segunda juventud en esta disciplina. “En máster se puede competir hasta los cien años, así que...”, bromeaba la local al recoger su galardón. También subieron al escenario sus compañeros del Natación Ferrol como mejor equipo masculino y asimismo un Carlos Bremón que se llevó a casa una distinción honorífica por todo lo dado a la disciplina.

