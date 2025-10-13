El BBCA masculino aplasta al Maristas en el Gómez Noya

El BBCA masculino celebra su triunfo ante el Maristas Cedida

La segunda jornada de la Primera Autonómica dejó dos resultados desiguales para el Costa Ártabra y para el Basket School. Mientras que los primeros vencieron con solvencia su compromiso ante el Maristas Coruña (102-55), los segundos cayeron en su visita al Óptica Cambre (79-46).

De igual manera, también se estrenó el Baxi Ferrol Hotel Almirante en la categoría femenina, pero sucumbió ante el Café Candelas Ensino (55-64). El BBCA femenino, que vuelve a competir en Primera Nacional, sucumbió ante un Maristas mucho más efectivo desde el arco (51-90).

Este ajetreado fin de semana no pudo comenzar mejor, con ese triunfo del Costa Ártabra ante el Maristas. El equipo dirigido por Carlos Cotovad, que debutaba en casa, imprimió un ritmo infernal desde el primer cuarto. Apenas dio oportunidades al cuadro coruñés, que no fue capaz de parar el ataque ferrolano. De hecho, al descanso la diferencia ya era de 23 puntos.

Con todo, los locales no aflojaron hasta conseguir el 102-55 final. Sin embargo, esa buena energía no se pudo replicar en tierras coruñesas, ya que el Basket School cayó ante el Ópticas Cambre, debido a su falta de acierto exterior “algo que penaliza mucha contra equipos que van a estar arriba”, como apuntó su entrenador Suso Varela.

Aun así, quitando el mal primer cuarto, en el que los cambreses se distanciaron en el marcador, sus pupilos ­reaccionaron en el segundo y tercer acto gracias a una presión asfixiante y pudieron reducir la diferencia a sólo nueve puntos, pero nuevamente la puntería les fue esquiva y eso lo aprovechó el Cambre para llevarse el encuentro (79-46).

Infortunio

El domingo fue el turno de BBCA femenino, que también jugaba su primer partido en casa contra el poderoso Maristas. A pesar de las bajas de Rocío y Patri, las de Carlos Vázquez salieron a por todas, pero rápidamente se toparon con un altísimo acierto desde el triple de su rival, lo que fue lastrando la confianza de sus jugadoras.

Fruto de ello, el equipo ferrolano se marchó al descanso 30 abajo. Tras la segunda mitad, el Costa Ártabra salió con ánimos renovados y compitió de tú a tú, pero no logró limar la diferencia, ya que su rival seguía muy inspirado.

Además, para colmo, Nuria se lastimó. “Tiene mala pinta porque notó un ‘crack’, como le había pasado la otra vez que se le había roto la rodilla. Esperemos que sea menos grave de lo que parece, pero no tiene buena pinta”, se lamentó ­Vázquez.

Eso, unido a la presión del Maristas provocó que sus pupilas bajasen los brazos en los últimos dos minutos y la renta se disparase hasta los 39 puntos con los que se cerró el encuentro (51-90).

Por último, fue el turno del Baxi Ferrol Hotel Almirante, que recibió al Café Candelas Ensino. Las dos escuadras protagonizaron un partido muy reñido, que cayó del lado lucense.