Un segundo separa del título a Sara Guerrero en la cita canaria

Sara Guerrero, izquierda, en el podio de la prueba CEDIDA

A un segundo de la victoria se quedó Sara Guerrero en la prueba de la Copa de Europa disputada en Tenerife. La triatleta naronesa, que demostró estar totalmente recuperada de los problemas físicos que la lastraron últimamente, se quedó a esa distancia de la austríaca Carins Reicht. De todas maneras, este resultado fue como un triunfo para la deportista de Ferrolterra, tanto por llegar después de un tiempo lesionada como por poder dedicárselo a la familia Alzaga (María, Natalia y Mario, sus compañeros de club) tras el fallecimiento del padre de los deportistas.

La carrera, desarrollada en la modalidad sprint (750 metros de natación, 18,8 kilómetros de ciclismo –divididos en cuatro giros– y cinco de carrera a pie –había que dar dos vueltas al trazado–), transcurrió según el guion esperado. Así, Sara Guerrero fue la cuarta mejor del segmento de natación y eso le hizo no tener problemas para meterse en el grupo de cabeza en el de ciclismo, en el que su medio centenar de integrantes circularon unidas hasta llegar a la segunda transición para jugarse ahí el triunfo.

Hostilidades

Ya en el tramo de carrera a pie empezaron las hostilidades. De hecho, en el primero de los cinco kilómetros de los que constaba este segmento, el grupo cabecero quedó reducido a una docena de competidoras, sobre todo gracias el empuje de Guerrero y la portuguesa Mariana. Y paulatinamente el grupo se fue reduciendo hasta llegar al último kilómetro y medio de la cita con siete en cabeza.

En ese momento, en una cuesta que había en el trazado, Sara Guerrero hizo la selección con su ataque y solo tres triatletas se quedaron por delante y, en el sprint final, la naronesa solo cedió ante la mayor fuerza de la austríaca Reicht. Iratxe Arenal (Náutico Narón), por su parte, fue trigésimo segunda.