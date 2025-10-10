Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Sara Guerrero e Iratxe Arenal estrenan la Copa de Europa de Tenerife

Las del Náutico de Narón participan en la primera edición de esta cita continental

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
10/10/2025 10:15
La naronesa quiere seguir sumando puntos en el ranking internacional
La naronesa quiere seguir sumando puntos en el ranking internacional
Cedida

En el que está siendo su gran año, Sara Guerrero sigue buscando esos puntos internacionales que la hagan subir en el ranking y, para eso, la del Náutico de Narón volverá a formar parte de la expedición española, ahora en una competición continental. Guerrero y otras 68 deportistas serán las encargadas de estrenar la nueva Copa de Europa que el domingo se disputa en Tenerife. 

Una cita, con salida a las 12.00 horas, a disputarse en formato sprint y en la que la de Narón espera repetir ese celebrado podio conseguido en mayo en China, en el trofeo continental de Chengdu, en donde se colgó el bronce para estrenar su cuenta de preseas en estas citas.

Sara Guerrero acaba sexta en el Europeo

Más información

Una carrera en la que Guerrero no estará sola, ya que en el pontón de salida del muelle tinerfeño estará también su compañera en el Náutico de Narón Iratxe Arenal. Ambas competirán por un puesto en cabeza, si bien la colaboración puede ayudar a que dos de estos primeros lugares sean para una delegación femenina naronesa que ya sabe lo que es brillar.

Te puede interesar

Once titular del Racing en el partido contra el Guadalajara

El Racing de Ferrol ya conoce el horario de su partido ante el Tenerife
Juan Quijano
Gala Mestres, durante el Trofeo Cidade de Ferrol

Crece la familia del Baxi Ferrol: Gala Mestres anuncia su embarazo
Iago Couce
Veiga, durante uno de sus entrenamiento en Mugardos

Ganar el oro nacional, único objetivo de Sergio Veiga
Miriam Tembrás
Petete, el decano de los caniles de Cometa

La asociación Cometa se enfrenta a un 100% de ocupación y una tasa muy elevada de “perros invisibles”
Eva Mazás Arnoso