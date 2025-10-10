Sara Guerrero e Iratxe Arenal estrenan la Copa de Europa de Tenerife

La naronesa quiere seguir sumando puntos en el ranking internacional Cedida

En el que está siendo su gran año, Sara Guerrero sigue buscando esos puntos internacionales que la hagan subir en el ranking y, para eso, la del Náutico de Narón volverá a formar parte de la expedición española, ahora en una competición continental. Guerrero y otras 68 deportistas serán las encargadas de estrenar la nueva Copa de Europa que el domingo se disputa en Tenerife.

Una cita, con salida a las 12.00 horas, a disputarse en formato sprint y en la que la de Narón espera repetir ese celebrado podio conseguido en mayo en China, en el trofeo continental de Chengdu, en donde se colgó el bronce para estrenar su cuenta de preseas en estas citas.

Una carrera en la que Guerrero no estará sola, ya que en el pontón de salida del muelle tinerfeño estará también su compañera en el Náutico de Narón Iratxe Arenal. Ambas competirán por un puesto en cabeza, si bien la colaboración puede ayudar a que dos de estos primeros lugares sean para una delegación femenina naronesa que ya sabe lo que es brillar.