Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Ganar el oro nacional, único objetivo de Sergio Veiga

El naronés, plata el pasado año, participa en el Campeonato de España de pump track, en el que también estará el pontés Leo Álvarez

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
10/10/2025 05:45
Veiga, durante uno de sus entrenamiento en Mugardos
Veiga, durante uno de sus entrenamiento en Mugardos
Emilio Cortizas

El pump track vuelve a Huesca, concretamente a la localidad de Monzón, y también regresan a esta pista los mejores “riders” del panorama. Muchos de ellos ya conocen este circuito, ya que, precisamente, el pasado año ya acogió este Campeonato de España de la especialidad, si bien algunas categorías tuvieron que “emigrar” a Torrevieja en diciembre para completar la nómina de ganadores. 

Una cita a la que acude el naronés Sergio Veiga –Pontebike–, reciente campeón de la Copa de España y que precisamente fue uno de esos “exiliados” en Valencia. Algo que no le sentó nada mal al de Narón, firmando el subcampeonato y rozando el título. Un oro, no sólo sub 23, sino también absoluto, que en ningún caso quiere que se le escape en esta ocasión al del Pontebike.

El objetivo es ganar en la general”, señalaba Veiga tras la consecución del trofeo estatal y en las últimas jornadas de preparación en Pontevedra y Mugardos antes de viajar a Huesca. “En Monzón la gente va muy rápido. Va a ser un campeonato con mucho nivel”, apunta el deportista que, precisamente, descubrió esta modalidad en el trazado oscense, por lo que le tiene un cariño especial.

El pontés, en lo más alto del podio en el Gallego
El pontés, en lo más alto del podio en el Gallego
Cedida

“Es casi como correr en casa”, añade Veiga. Y si bien el local llega a este campeonato todavía un poco tocado de su lesión de tobillo –”no estoy al cien por cien como me gustaría, pero tampoco muy lejos”–, las sensaciones antes de competir son las de estar “en mi mejor momento”, subraya. No será el único local que pelee por colgarse una nueva medalla nacional en Monzón.

Ya que en el trazado oscense estará también el pontés Leo Álvarez –Pulpeiros Mugardos–, en su caso formando parte de la selección gallega en categoría júnior. No es la primera vez que viste los colores de la “irmandiña” este deportista que viene, entre otros logros, de conseguir el oro en la cita mug

Te puede interesar

Petete, el decano de los caniles de Cometa

La asociación Cometa se enfrenta a un 100% de ocupación y una tasa muy elevada de “perros invisibles”
Eva Mazás Arnoso
Blanca Millán fue clave para la renta ferrolana al descanso

El Baxi Ferrol conquista la primera cumbre en Lisboa (55-64)
Miriam Tembrás
Imagen de archivo del mercado de agricultores de Recimil

El colectivo de agricultores del mercado de Recimil denuncia las trabas para ejercer su labor
Redacción
Momento de la visita a la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en Recimil

Las visitas guiadas a los templos de la ciudad naval cierran la Semana de la Arquitectura
Redacción