Ganar el oro nacional, único objetivo de Sergio Veiga

Veiga, durante uno de sus entrenamiento en Mugardos Emilio Cortizas

El pump track vuelve a Huesca, concretamente a la localidad de Monzón, y también regresan a esta pista los mejores “riders” del panorama. Muchos de ellos ya conocen este circuito, ya que, precisamente, el pasado año ya acogió este Campeonato de España de la especialidad, si bien algunas categorías tuvieron que “emigrar” a Torrevieja en diciembre para completar la nómina de ganadores.

Una cita a la que acude el naronés Sergio Veiga –Pontebike–, reciente campeón de la Copa de España y que precisamente fue uno de esos “exiliados” en Valencia. Algo que no le sentó nada mal al de Narón, firmando el subcampeonato y rozando el título. Un oro, no sólo sub 23, sino también absoluto, que en ningún caso quiere que se le escape en esta ocasión al del Pontebike.

“El objetivo es ganar en la general”, señalaba Veiga tras la consecución del trofeo estatal y en las últimas jornadas de preparación en Pontevedra y Mugardos antes de viajar a Huesca. “En Monzón la gente va muy rápido. Va a ser un campeonato con mucho nivel”, apunta el deportista que, precisamente, descubrió esta modalidad en el trazado oscense, por lo que le tiene un cariño especial.

El pontés, en lo más alto del podio en el Gallego Cedida

“Es casi como correr en casa”, añade Veiga. Y si bien el local llega a este campeonato todavía un poco tocado de su lesión de tobillo –”no estoy al cien por cien como me gustaría, pero tampoco muy lejos”–, las sensaciones antes de competir son las de estar “en mi mejor momento”, subraya. No será el único local que pelee por colgarse una nueva medalla nacional en Monzón.

Ya que en el trazado oscense estará también el pontés Leo Álvarez –Pulpeiros Mugardos–, en su caso formando parte de la selección gallega en categoría júnior. No es la primera vez que viste los colores de la “irmandiña” este deportista que viene, entre otros logros, de conseguir el oro en la cita mug