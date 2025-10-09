Lluvia de títulos de kayak de mar para KDM Cabanas, Narón y Firrete de Pontedeume

La delegación cabanesa fue la más exitosa de las locales Cedida

La campaña autonómica de kayak de mar finalizó en Miño con la última cita liguera y Campeonato Gallego y con un muy buen sabor de boca de la delegación comarca.

Una prueba en la que la lluvia de medallas locales fue copiosa, destacando los títulos de los cadetes Hugo Rivas e Iago Cabalo, el júnior Hugo Méndez y las veteranas Mónica Filgueiras y María José Mosquera –KDM–. También Narón y Náutico Firrete de Pontedeume subieron a lo más alto, con Jon Roca y sus sénior internacionales Martín López y Jorge Rey.