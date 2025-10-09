Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Lluvia de títulos de kayak de mar para KDM Cabanas, Narón y Firrete de Pontedeume

La campaña se cerró en Miño con la última cita liguera y Campeonato Gallego

Redacción
09/10/2025 20:15
La delegación cabanesa fue la más exitosa de las locales
La delegación cabanesa fue la más exitosa de las locales
Cedida

La campaña autonómica de kayak de mar finalizó en Miño con la última cita liguera y Campeonato Gallego y con un muy buen sabor de boca de la delegación comarca. 

Una prueba en la que la lluvia de medallas locales fue copiosa, destacando los títulos de los cadetes Hugo Rivas e Iago Cabalo, el júnior Hugo Méndez y las veteranas Mónica Filgueiras y María José Mosquera –KDM–. También Narón y Náutico Firrete de Pontedeume subieron a lo más alto, con Jon Roca y sus sénior internacionales Martín López y Jorge Rey.

Te puede interesar

Fueron necesarios varios agentes de la Policía Nacional para reducir al varón

Un hombre en estado de agitación agrede a otro vecino que le trataba de ayudar en Narón
J Guzmán
El encuentro tuvo lugar ayer por la mañana en el Consistorio

Rey Varela recibe a la delegación de empresarios mexicanos
Redacción
Marisco decomisado y útiles incautados en el operativo de la madrugada de este jueves

Gardacostas decomisa más de 30 kilos de almeja babosa en la ría
Redacción
Ignacio Rivera entrega el cheque con el montante de la recaudación

Recaudación récord en el Memorial Moncho Rivera
Juan Quijano