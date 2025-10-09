La fiesta naronesa en A Gándara termina con tablas ante el Dispesan Café Pontedeume

Un momento del duelo entre las formaciones sénior Emilio Cortizas

Fue una auténtica fiesta del balonmano. Así lo quiso el calendario. El pabellón de A Gándara se llenó tanto por el siempre esperado derbi entre el Ojo de Nómada naronés y el Dispesan Café Pontedeume, como por la presentación en sociedad de todas las plantillas de un Balonmano Narón en un celebrado crecimiento de su base.

“Fue muy intenso y muy satisfactorio”, señalaba Alejandro Basoa, miembro de la directiva y técnico el primer equipo. “Estábamos allí todos, los niños allí jugando y daba gusto ver A Gándara. Esto no pasaba prácticamente desde que yo empecé a jugar, con 14 años. Nos mirábamos los unos a los otros y se nos escapaban las sonrisas”, confesaba el preparador. Exjugadores, exdirectivos, curiosos y ya aficionados –que se acercaban al ver el ambiente a preguntar qué sucedía en el pabellón– arroparon a los suyos en esta jornada, en la que se pusieron de largo sus formaciones de base.

”Teniendo en cuenta que este año estamos planificando sacar benjamines, alevines, infantiles y cadetes... son diez, doce niños por equipo y tener todo eso mirando para nosotros...”, relataba Basoa. Un empuje que se hizo notar asimismo para que ese debut ante un Pontedeume que ya se había anotado su primer duelo de esta campaña, ese en el que habían medido fuerzas en Copa con victoria eumesa (20-27). En esta ocasión, el resultado fue de tablas (22-22).

Bajas e intensidad

“Haber hecho este partido contra el Pontedeume nos deja la moral por las nubes”, apunta Basoa, recordando aquel duelo y después de una participación en Copa un tanto errática. Un Narón que pudo contar finalmente con Hugo y con Diego López –”hasta que no se vaya a navegar es uno de los pilares”, apunta– y “eso nos ayudó muchísimo. Dejar al Pontedeume con 22 goles, en el 90 por ciento de las veces ganas el partido”, añade.

“Ellos salieron más intentos y preparados. Nosotros tuvimos muchas bajas”, señalaba por su parte José Deus. Álex Sánchez y su nuevo fichaje Fran Bujalance –”que nos va a dar un salto de calidad·”–, así como Álex López, Mario ni Brian, no pudieron estar en un choque en el que los eumeses contaron con una última acción para ganar, con parada naronesa.

Foto de familia de las escuadras de base naronesas Cedida

“Ahí estuvo la clave. En los últimos minutos estuvo más de nuestro lado que del de ellos”, apuntaba un técnico que, además, este año cuenta con una ayuda de élite, como es la llegada del internacional Iago Muiña, como mano derecha. “Está casi más llevando el equipo que yo. Estamos muy contentos, está haciendo un buen trabajo y habrá que esperar unos meses para ver el fruto”, subraya el preparador antes de un año con proyecto para volver a la élite.