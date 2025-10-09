La búsqueda de los billetes para el Nacional empieza en el Autonómico de A Malata

Aldrey y De la Fuente, durante la presentación del evento Cedida

La primera gran prueba del kárate gallego volverá a recalar en Ferrol. Será en el pabellón de A Malata en el que, el sábado desde las 15.00 horas, se dispute el Campeonato Autonómico cadete, júnior y sub 21 de esta disciplina, así como la II Copa Máster. Una atractiva competición en la que se ponen en juego los billetes para el Nacional de Jaén, los días 15 y 16 de noviembre, en el caso de la prueba de base.

Con este aliciente añadido, serán casi 200 los nombres que busquen esta clasificación, procedentes de casi una treintena de clubes, entre los que están los ferrolanos Bunkai, Renbukan y Grupo Bazán, además de la Escuela Superior de Kárate de Narón, Artes Marciales Fene o Cedeira, entre otros.

Un evento que se presentó ayer en el Concello ferrolano, y en el que Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega, señaló el alto porcentaje de participación femenina, rozando el 40 por ciento. Un acto en el que también estuvo el edil de Deportes, Ricardo Aldrey, y que ejerce de telonero de la Liga Galega infantil a disputarse en diciembre.